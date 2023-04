L’assessore si candida a sindaco 

È sfida a due a Budoni per le prossime elezioni comunali del 28 e 29 maggio. I cittadini del centro gallurese saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza tra Antonio Addis, 36 anni, consulente immobiliare e attuale assessore al Turismo ed Eventi, e Giovanna Sulas, 60 anni, medico di base a Budoni. L’attuale primo cittadino, Giuseppe Porcheddu, giunto al termine del suo secondo mandato e quindi impossibilitato a ricandidarsi, ha scelto di non correre per la carica di consigliere nella lista Dialogo Civico, guidata di Antonio Addis. Un gruppo composto da 16 candidati, di cui 7 donne, che è espressione dell’attuale maggioranza e propone un programma nel segno della continuità.

Continuità

La compagine di Addis fa forza sulla coesione e l’esperienza di i 10 anni di governo del paese costiero e si dichiara senza appartenenze politiche. «Siamo una famiglia, la nostra è una lista ben forgiata e collaudata, un gruppo coeso che abbiamo costruito negli anni. La mia candidatura è stata una scelta naturale condivisa da tutti. L’arrivo dei volti nuovi - ha spiegato il candidato - non potrà che elevare il livello di questa squadra composta da persone libere pronte ad impegnarsi al massimo».

La squadra

Addis ha chiuso la lista la scorsa settimana e ha studiato un programma all’insegna della «continuità innovativa». Giovani e turismo i focus del suo progetto politico. «Tutto ciò che passa dal nostro territorio è legato al turismo e noi continueremo con l’attenta programmazione che abbiamo fatto nelle ultime due legislature. Il bagaglio di esperienze che ho maturato negli ultimi quindici anni nella politica budonese mi impedisce di presentarmi con un libro dei sogni perché sono consapevole che quello che ci aspetta è un duro lavoro». Antonio Addis promette una campagna incentrata sugli obiettivi futuri e la trasparenza. «Parleremo solo del nostro lavoro con una campagna molto rispettosa, focalizzata a spiegare il nostro impegno. Ho tanti amici pronti a sostenermi ma se dovessi essere eletto cercherò di rappresentare tutti, anche chi non ha potuto appoggiarmi». Il clima elettorale in paese è rimasto finora molto pacato e i due candidati hanno confermato l’ufficialità sulla loro discesa in campo solo lo scorso fine settimana. La sfidante, Giovanna Sulas, ancora non si esprime e si riserva di parlare del suo programma e della composizione della lista nei prossimi giorni.