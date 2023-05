L’assessore scala il Municipio Budoni sceglie Addis 

Già poco dopo le 18 di ieri, a circa metà dello spoglio, Addis era avanti di oltre trecento voti in tutti i seggi, un vantaggio che è andato crescendo poco dopo le 19.30 con circa cinquecento voti di scarto per arrivare, a spoglio terminato, al totale di ben 564 voti di distacco tra i due candidati. L’esito finale a quel punto era chiaro e il nome del nuovo primo cittadino ha iniziato a circolare di bocca in bocca tra i budonesi e sui social.

Budoni ha scelto la continuità ed elegge Antonio Addis come nuovo sindaco. Nato e cresciuto nel centro gallurese, dove lavora come consulente immobiliare, il 36enne Addis, a capo della lista Dialogo Civico, ha prevalso sull’avversaria con oltre il 57 per cento delle preferenze, 2193 voti contro i 1629 ottenuti della sua sfidante Giovanna Sulas, originaria della vicina Lodè ma da oltre vent’anni medico di base nel centro costiero.

Da assessore a sindaco

Addis lascia la poltrona di assessore al Turismo che ha occupato negli ultimi cinque anni accanto al sindaco uscente Giuseppe Porcheddu, non ricandidabile dopo due consiliature consecutive, e indossa la fascia tricolore nel nome di quella visione politica che nel corso di tutta la campagna elettorale ha definito «continuità innovativa». «Il nostro lavoro futuro sarà senz’altro il proseguimento dell’impegno portato avanti finora ma con tanta innovazione». Sono undici i consiglieri che staranno tra i banchi della maggioranza, oltre al sindaco Addis, e cinque invece nella minoranza.

Verdetto annunciato

Già poco dopo le 18 di ieri, a circa metà dello spoglio, Addis era avanti di oltre trecento voti in tutti i seggi, un vantaggio che è andato crescendo poco dopo le 19.30 con circa cinquecento voti di scarto per arrivare, a spoglio terminato, al totale di ben 564 voti di distacco tra i due candidati. L’esito finale a quel punto era chiaro e il nome del nuovo primo cittadino ha iniziato a circolare di bocca in bocca tra i budonesi e sui social.

Vittoria larga

Una vittoria senza precedenti per il comune gallurese che ieri sera ha festeggiato l’epilogo di una campagna elettorale tutto sommato tranquilla ma dove, nel corso delle ultime settimane, non sono mancati i botta e risposta carichi di critiche sui profili social di entrambe le coalizioni. L’affluenza dei budonesi alle urne è stata buona e già in chiusura della prima giornata di voto, domenica, il dato relativo ai votanti è stato del 67 per cento, fino ad arrivare al dato totale dei due giorni di voto del 78 per cento. Sono stati 3803, sui 4849 aventi diritto al voto, gli abitanti del centro costiero che hanno deciso di recarsi alle urne ed esprimere la loro preferenza su chi dovrà amministrare il paese nei prossimi 5 anni. Un borgo di 5500 anime che vive prevalentemente di turismo ed è su questo focus che il nuovo sindaco Addis promette di investire per far crescere ulteriormente il richiamo di Budoni in quanto destinazione balneare tra le più richieste in Sardegna. «C’è sicuramente il turismo tra le nostre priorità, ma anche numerosi progetti per contenere il rischio idrogeologico e tanti interventi eco compatibili e non ultimo il lungo mare».

Gli sconfitti

Un progetto su cui l’opposizione della lista civica Uniti per Budoni promette di collaborare. «Prendiamo atto del voto, rispettosi della volontà popolare - è il commento a caldo della candidata sindaca non eletta Giovanna Sulas - e auguriamo un buon lavoro al sindaco e a tutti i consiglieri. Noi come minoranza consiliare saremo presenti con un’azione vigile e propositiva». Ieri sera sulla pagina Facebook della coalizione vincente Dialogo civico, il nuovo sindaco ha espresso gratitudine ai suoi concittadini con un grande “Grazie Budoni”.

