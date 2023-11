L’assessore respinge le accuse: «I risultati arriveranno» 

«In urbanistica non si schioccano le dita e si vedono risultati». È piccata la replica dell’assessore all’urbanistica Cristian Mereu alle accuse rivoltegli dalla minoranza sulla «inerzia e inadeguatezza» in merito alla gestione delle pratiche e alle decisioni politiche di sua competenza.

«Chi dice che non si è pianificato nulla, non conosce le tempistiche dei processi che governano la materia urbanistica e dimentica che i conti si fanno sempre alla fine, come accaduto in occasione delle elezioni del 2017 e del 2022», attacca Mereu «ci sono diverse azioni aperte sulle quali stiamo lavorando. Sono in divenire ma non possiamo ancora sbilanciarci».

E poi l’assessore fa una analisi di quanto il suo settore ha già fatto. «È bene ricordare che con il sottoscritto è stato approvato in via definitiva il piano di lottizzazione in via Monte Spada – dice -, dove sorgerà un centro moderno e all'avanguardia per la procreazione medicalmente assistita. Stiamo inoltre lavorando su alcune lottizzazioni per il completamento delle opere di urbanizzazione e riordinando la documentazione propedeutica al progetto di adeguamento del Puc al Ppr».

E sul Piano di risanamento urbanistico aggiunge: «È una pratica sulla quale nessuno può attribuirsi il ruolo di protagonista esclusivo o assoluto. Tutti hanno agito nell'interesse dei cittadini, è spiacevole verificare che anche dopo l'approvazione definitiva si vadano ancora a cercare meriti o colpe da attribuire a chicchessia».

RIPRODUZIONE RISERVATA