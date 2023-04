L’assessore replica: «Progetto condiviso con le associazioni»  

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di eliminare una volta per tutte i mastelli dalla zona più centrale della città, che in molte circostanze sono diventati parte dell’arredo urbano. «Una situazione che non è più tollerabile, sia dai residenti che dai turisti ma anche dalla stragrande parte delle attività commerciali che hanno chiesto, per decoro e pulizia, la rimozione dei mastelli dalla strada», spiega l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino.

Così, dopo la sperimentazione del servizio di corriera ecologica degli ultimi tre anni in alcune zone del centro, il Comune allarga (a partire da lunedì prossimo) il sistema di raccolta a tutte (e 600) le attività di ristorazione e bar nei quartieri della movida. Un sistema che obbliga ciascun ristoratore a custodire i mastelli all’interno del proprio locale e rivoluziona gli orari del conferimento. «Un sistema che abbiamo condiviso con tutte le associazioni di categoria e anche comitati di operatori e di quartiere e che arriva dopo oltre un anno di confronto e discussione proprio perché l’amministrazione ha tenuto conto delle esigenze di tutti», afferma ancora l’assessore. «È evidente che la soluzione a cui siamo arrivati», che verrà illustrata nei dettagli nel corso di una conferenza stampa in programma questa mattina alle 9.45 a Palazzo Bacaredda, «non può essere quella ideale per tutti gli operatori ma è certamente il miglior compromesso possibile fra tutte le esigenze che sono emerse durante l’ultimo anno», aggiunge.

Il Comune è pronto al dialogo. «Qualcuno avrà più difficoltà di qualcun altro, perché l'orario di conferimento, inevitabilmente, cambia a seconda delle strade», spiega ancora l’assessore, «ma certe problematiche si gestiranno nella fase operativa, senza nessuna preclusione. Siamo pronti ad ascoltare qualunque proposta, ma teniamo conto del fatto che sarebbe impossibile gestire la raccolta con la corriera con due soli orari per tutti i quartieri. Non ci sono i mezzi per farlo, né sarebbe possibile avere tanti mezzi tutti insieme a intasare le strade». Senza considerare, poi, il costo. «Il nuovo servizio ha naturalmente costi aggiuntivi rispetto al modello attuale: costi che l’amministrazione compenserà con la riorganizzazione, senza in alcun modo gravare sulla Tari», rassicura l’assessore.

A questo si aggiunga che «oggi, a regime, l’esposizione dei mastelli avviene in due fasce orarie», 12.45 e 13.45, «col nuovo sistema solo una parte degli operatori manterrà quell’orario, mentre gli altri potranno farlo in fasce di spalla per loro più comode. Nostro obiettivo», conclude l'assessore, «non è ostacolare le attività ma, anzi, favorirle. Garantendo pulizia e decoro». ( ma. mad. )

