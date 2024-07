L’assessore porta la cicogna  

Il piccolo Jacopo è venuto al mondo poche ore prima dell’arrivo dell’assessore. Un nuovo nato al Nostra Signora della Mercede, dove il Punto nascita è chiuso da tempo immemorabile. Quasi a ribadire il punto centrale da discutere alla Conferenza socio sanitaria, qualche ora dopo.

A raccontarlo, portando i saluti del piccolino all’uditorio, Marco Dei il ginecologo che si è preso la responsabilità di farlo nascere alle 3.35, nel deserto del presidio ogliastrino. È andato tutto bene, la mamma e Jacopo stanno bene. Jacopo sarebbe potuto nascere sulla statale 389, in ambulanza, oppure a Nuoro, ma l’emergenza è stata gestita qui, anche con le poche garanzie che offre il reparto.

Speranze

L’assessore Armando Bartolazzi sul punto nascita chiuso è stato molto chiaro: «Avendo avuto contezza delle caratteristiche orografiche del territorio, l’ospedale deve essere messo nelle condizione di garantire tutti i servizi possibili. La situazione di pediatria e cardiologia è aberrante. Metterò in atto tutto ciò che è possibile per trovare le soluzioni per reperire personale. Un ospedale non può andare a lesinare servizi a destra e sinistra mettendo i pazienti in macchina per chilometri. Ci deve, però, essere il minimo indispensabile per garantire la sicurezza. Vorrei riaprire il punto nascita ma garantire la presenza di pediatri, neonatologi, ostetriche». A fare il punto della situazione gli amministratori, i vertici Asl, sindacati e comitati che si sono confrontati con l’esponente della Giunta Todde. In primo luogo, sull’ospedale, il punto nascita chiuso da due anni e mezzo e la cardiologia che non garantisce l’operatività nell’arco delle 24 ore, con tutto ciò che consegue per chi soffre di patologie tempo dipendenti; poi la necessità di essere inseriti all’interno della rete formativa in tempi stretti per poter inserire gli specializzandi in corsia e sfruttare le modifiche normative, e quella di accelerare i tempi di concorsi, ad oggi troppo lenti. Il presidente della conferenza socio sanitaria, Davide Burchi ha ribadito: «In virtù dell’inserimento nella rete formativa c’è la necessità di istituire una foresteria e proseguire con il percorso dell’indennità di provincia che garantisce un aumento della retribuzione base».

I problemi

Sul territorio, invece, sono emerse le questioni delle liste d’attesa, per alcune specialità con tempi insostenibili e per cui immettere fondi si è rivelato inutile, e dei medici di medicina generale. Bartolazzi ha ribadito la necessità di ridistribuire la popolazione medica grazie alle due università, mentre sui medici di famiglia ha anticipato due delibere: «Ai corsisti è stato raddoppiato lo stipendio e l’attività pratica sarà svolta in regime di convenzione coprendo anche l’emergenza urgenza. Non devono rimanere nelle università ma andare in giro a lavorare. Ai medici pensionati ridaremo i ricettari e snelliremo gli iter burocratici».

