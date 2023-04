«L’assessore Porcu non si tocca» 

La formazione politica “Uniti per rinascere” si spacca. Un gruppo di candidati e sostenitori della lista che alle scorse elezioni amministrative ha sostenuto Pietro Morittu non condivide affatto le dichiarazioni fatte dal gruppo consiliare che chiedeva le sostituzione dell’assessore Piero Porcu. Il capogruppo Antonio Caggiari aveva infatti dichiarato: «Non ci riconosciamo più in lui che, tra le altre cose, ormai da tempo si è avvicinato ad altri gruppi consiliari. Per questo motivo chiediamo di essere rappresentati da un assessore che faccia riferimento a noi».

La lettera

Un gruppo di esponenti della lista, più vicini all’assessore all’Urbanistica, interviene con una lettera indirizzata al sindaco, disconoscendo in maniera inequivocabile quanto dichiarato dai loro compagni di cordata. «In merito alle richieste di sostituzione e revoca della delega di assessore a Pierangelo Porcu – si legge - manifestiamo tutto il nostro sostegno verso l’operato dell’assessore attualmente in carica, candidato più votato della lista Uniti per rinascere in occasione delle elezioni del 2021». La lettera indirizzata al primo cittadino non si ferma qui e va oltre: «Rispediamo ai mittenti le critiche nei confronti dell’assessore e le contestuali richieste di dimissioni o sostituzione; richieste sulle quali non siamo stati consultati e che, di conseguenza, non sono state in alcun modo condivise con noi».

Il documento

I sottoscrittori del documento, ribadendo che «l’assessore Porcu gode della nostra massima fiducia», chiedono a Pietro Morittu di «prendere atto del supporto pieno e incondizionato da noi espresso nei confronti dell’assessore Porcu» - che, si legge ancora nel documento - «riteniamo debba continuare a svolgere il suo lavoro in seno alla Giunta fino alla fine del mandato». Adesso la palla passa ovviamente nelle mani del sindaco che dovrà confrontarsi con le due fazioni interne allo stesso gruppo, scegliendo se dare ragione ai consiglieri comunali in carica oppure se condividere la posizione dei dissidenti. Come più volte emerso negli scorsi mesi, inoltre, questa non è l’unica gatta da pelare per la massima carica del Comune di Carbonia. Da mesi il gruppo consiliare “Ora per Carbonia” chiede la sostituzione dell’assessore alle Politiche Sociali, Roberto Gibillini, con Paolo Moi, candidato alle scorse elezioni. Nella giornata di ieri, intanto e nonostante i diversi mal di pancia, la maggioranza consiliare si è mossa in maniera compatta e ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2022 che, per la prima volta dopo anni, ha fatto registrare un avanzo di amministrazione, di poco superiore a 960 mila euro. Le opposizioni si sono pronunciate in maniera non uniforme: la coalizione Articolo 1 - Movimento cinque stelle ha espresso voto contrario mentre la coalizione di centro destra si è equamente divisa: Daniela Garau contraria, Daniele Mele favorevole e Monica Atzori astenuta.