L’assessore Porcu lascia la Giunta 

Non c’è due senza tre. È Piero Porcu, con delega all’Urbanistica e alle Politiche per la casa, il terzo assessore a rimettere il mandato nelle mani del sindaco di Carbonia Pietro Morittu-

L’addio

La scelta dell’esponente di “Uniti per rinascere” fa seguito, infatti, a quelle di Stefano Mascia di “Carbonia avanti” e di Roberto Gibillini di “oOa x Carbonia”, avvenute nei mesi scorsi. La notizia del nuovo abbandono non è certo un fulmine a ciel sereno. Da mesi ormai andava avanti una lotta intestina nella formazione politica, formati da molti ex esponenti pd, con i consiglieri comunali Antonio Caggiari e Rita Vincis che non si riconoscevano più nel loro assessore di riferimento. Alla fine Porcu ha gettato la spugna, non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «l mio è un gesto di responsabilità politica -premette - per evitare di mettere la maggioranza in difficoltà e permetterle di andare avanti nel suo mandato amministrativo». Dopo i ringraziamenti parte all’attacco: «Il giudizio dei due consiglieri nei miei confronti si conosceva da tempo e nonostante alcuni candidati e sostenitori della lista a me vicini abbiano chiesto al rappresentante legale della stessa (l’ex sindaco Giuseppe Casti) un incontro per cercare una soluzione, questo non è mai stato convocato. Denoto, quindi, che la mancanza di fiducia verso di me riguardi solo Casti, i due consiglieri comunali e pochissimi altri. Mi auguro che il mio sostituto sia espressione dell’intera lista». Piero Porcu non è nuovo alle dimissioni: le aveva già presentate il 21 aprile 2022 per ritirarle poco dopo. Davanti alla domanda se questa volta sono irrevocabili risponde con un sibillino «non dipende da me».

Il gruppo

Antonio Caggiari e Rita Vincis non raccolgono il guanto di sfida e dopo aver ricordato che: «i primi ad aver chiesto invano all’assessore la convocazione di diverse riunioni siamo stati noi e gran parte della lista» affermano: «la richiesta di dimissioni non è un fattore personale ma una questione politica» . Per quanto riguarda il nome del possibile sostituto la risposta è secca: «Nelle prossime ore ci consulteremo per discutere della proposta da presentare al sindaco». Ovviamente il primo cittadino non può tirarsi indietro dall’intervenire: Morittu, dopo aver ringraziato POocu «per l’ottimo lavoro svolto, sempre nell’interesse della comunità» prende tempo: «»Nei prossimi giorni ascolteremo le proposte e valuteremo quale sarà la scelta migliore per Carbonia».

