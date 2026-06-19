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Arbus.
20 giugno 2026 alle 00:21

L’assessore Pani si dimette, la Giunta perde pezzi 

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Terremoto politico ad Arbus, e la Giunta di Paolo Salis perde pezzi. L’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani, lascia la Giunta. Decisione irrevocabile: «Ho riflettuto a lungo», scrive nella nota al sindaco con la quale comunica le dimissioni, «a partire da marzo, quando ho iniziato a ricoprire il ruolo di responsabile di un ufficio regionale della Protezione civile, pertanto con legami anche nel nostro Comune. Man mano è maturata la convinzione sulle responsabilità connesse tra i due incarichi. Pur non sussistendo condizioni di incompatibilità, sono giunto alla conclusione che fosse opportuno fare un passo indietro, nel rispetto delle istituzioni coinvolte».

Pani non esita ad ammettere che, comunque, molto ha influito «la frattura di ottobre in Giunta, con la nascita del nuovo gruppo di cui faccio parte. Un fatto legato alla candidatura del sindaco come consigliere provinciale in una lista di centrosinistra, senza averci coinvolto, nonostante fossimo stati eletti con uno schiarimento opposto, espressione di centrodestra. Venuto meno il confronto sulle scelte del sindaco, sedere allo stesso tavolo non fa bene al paese, sono i fatti a dimostrarlo». In serata dichiara: «Non intendo usare queste dimissioni per polemizzare, la dignità di un'amministrazione merita verità. Resto come consigliere».

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