«L’assessore non ci ha ascoltato, la situazione è grave» 

«Non siamo più nelle condizioni di far fronte alla esasperazione delle nostre comunità, io ricevo richieste di aiuto di giorno e di notte. Il tempo è scaduto. All’assessore Bartolazzi, oltre al fatto che avrebbe dovuto ascoltarci, diciamo questo: non accettiamo più le scelte della Asl di Olbia, il management deve essere rimosso, devono andare via»: eccolo il messaggio per la giunta Todde del sindaco di Tempio, Gianni Addis. Ieri nella cittadina gallurese, Addis e una decina di suoi colleghi, tutti visibilmente preoccupati, si sono riuniti per bacchettare l'assessore regionale alla Sanità, ad Armando Bartolazzi è stato contestato di avere interrotto una videoconferenza organizzata martedì proprio per sentire gli amministratori comunali. Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri: «Se questo è il buongiorno dell’assessore per i sindaci della Gallura, allora andiamo proprio bene. Il nostro territorio contribuisce in modo determinante al Pil regionale e subisce un trattamento inaccettabile». È stato contestato pesantemente soprattutto il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro. La “sommossa” è stata l’occasione per un drammatico bilancio delle ultime settimane di sanità sull’orlo del baratro. Il sindaco di Aggius, Nicola Muzzu è stato diretto: «Non parliamo più di cure, ma della sopravvivenza dei pazienti. So di una donna salvata da un medico, non in servizio, che la ha intubata rispondendo alle richieste disperate dei familiari. Ho invitato un’altra persona a presentare un esposto per un decesso, noi siamo arrivati a questo». I primi cittadini dell’Alta Gallura hanno chiesto conto del mancato utilizzo di 26 milioni di euro che sarebbero nelle casse della Asl di Olbia.

