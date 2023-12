L’assessore nel mirino degli hacker 

Quando gli è apparso quel messaggio su WhatsApp, quasi istintivamente gli è venuto da rispondere. Perché preoccuparsi visto che arrivava da una sua amica? Solo che quel messaggio, “rimandami questo codice”, non aveva convinto Giovanni Montis, assessore comunale allo Sport e spettacolo ma anche culturista professionista (e gestore di una palestra). Così, per essere sicuro, ha risposto per assicurarsi che l’amica fosse davvero la mittente. “Sì, è urgente”. Strano, una risposta troppo sbrigativa, non nello stile della ragazza. «Così», racconta, «ho deciso di chiamarla. E, in effetti, mi ha confermato di non aver inviato alcun messaggio».

Il flashback

Pericolo scampato. L’hacker di turno non è riuscito nel suo intento, probabilmente scaricare nel suo smartphone un trojan, un programma apparentemente innocuo, capace però, tra le altre cose, di accedere a tutti i file presenti nel cellulare. Ed è forse proprio il conoscere queste cose che ha messo sull’avviso Montis, suggerendogli di essere cauto: lui aveva vissuto una disavventura online appena otto mesi fa. Allora, erano gli inizi di aprile, divenne virale in tutta Capoterra un video che mostrava un uomo nudo che entrava nella doccia. Di spalle, quindi apparentemente irriconoscibile. Ma quei tatuaggi e, soprattutto, quella muscolatura da culturista non lasciavano spazio ad alcun dubbio. «Sì, sono io», ammise immediatamente, «non riesco a capire chi l’abbia potuto diffondere».

La riflessione

E anche ora, a distanza di mesi, la domanda è sempre la stessa. «Non so chi possa essere stato. Con il lavoro che faccio e con la mia attività politica, uso necessariamente i social e li uso davvero tanto: chissà magari in un momento di stanchezza, di distrazione ho aperto un link, un messaggio che ha scaricato nello smartphone un malware. Non so chi sia stato, so soltanto che hanno cercato di rovinare la mia carriera. Non ci sono riusciti. Tanto che ora sto partendo con la campagna elettorale per le Regionali».

L’avvertimento

Un nuovo attacco hacker che serve a Montis per mettere sull’avviso tutti. «Quello che è accaduto a me potrebbe succedere a chiunque. Certe situazioni sono estremamente difficili da gestire. Questi traumi hanno anche indotto qualcuno al suicidio. Io, fortunatamente, non ho avuto alcuna conseguenza negativa: il rispetto che hanno le persone nei miei confronti non è cambiato. Tanto che il giorno dopo che quel video è diventato virale, non sentendomi in colpa, ho partecipato, a testa alta, a una manifestazione pubblica, la premiazione di alcuni sportivi. Io ho le spalle larghe ma, purtroppo, non tutti possono avere la stessa mia forza». (mar. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA