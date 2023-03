L’assessore Moro: «Flotta più moderna, restano le criticità» 

«Entro la fine del 2023 la Sardegna avrà la flotta Trenitalia più giovane rispetto a tutte le altre regioni italiane, con un’età media di 7 anni. I due treni ibridi Blues presentati giovedì alla stazione di Cagliari segnano infatti l’ultimo miglio di un processo di ammodernamento della flotta - incominciato nel 2015 con l’entrata in servizio di sette Atr 365 Caf e proseguito con l’acquisizione dei 10 treni Swing consegnati nel 2020 - che si completerà entro la fine dell’anno in corso, con altri dieci treni Blues da 300 posti. Per intenderci, la precedente capacità massima tra tutti i treni in servizio è pari a duecento». Mentre le Ferrovie sarde cercano di scrollarsi di dosso, faticosamente, il peso dei troppi inverni e Nuoro rimane uno dei due capoluoghi di provincia italiana senza una linea statale l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, non nasconde le lacune ma sottolinea l’importanza dei recenti investimenti.

«Negare le criticità del sistema dei trasporti in Sardegna, a cominciare da quello ferroviario, è impresa ardua, più di quanto non lo sia garantire il pieno godimento del diritto alla mobilità a tutti i cittadini sardi», afferma l’esponente della Giunta Solinas. «Allo stesso tempo, negare i passi in avanti e i progressi fatti nel corso di questi ultimi anni, sia nell’infrastruttura ferroviaria che nel cosiddetto materiale rotabile e più in generale nella qualità dei servizi offerti lungo i binari dell’Isola, significa estraniarsi dalla realtà dei fatti e abbandonarsi al pressappochismo per riproporre la sterile politica della lamentazione che prima ancora che stucchevole e antistorica è dannosa e pericolosa perché scoraggia l’utenza del trasporto pubblico e anche quanti lavorano per assicurare un sistema di trasporto adeguato alle necessità della Sardegna».

Immane, secondo Moro, lo sforzo della Regione in termini organizzativi e finanziari: «Basti pensare che soltanto la compartecipazione regionale al progetto pesa circa 150 milioni di euro e l’ultimo contratto di servizio con Trenitalia, della durata di 9 anni e scadenza 2025, vale 435 milioni di euro, 176 dei quali destinati agli investimenti (62 a carico della Regione). Ci piace pensare – prosegue l’assessore – che la tenacia dell’Amministrazione regionale abbia contribuito al miglioramento dei crescenti livelli di soddisfazione registrati da Trenitalia per gli standard dell’offerta alla clientela sarda».

