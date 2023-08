«L’assessore? Morittu rompa gli indugi» 

«Noi il nome l’abbiamo fatto, spetta al sindaco rompere gli indugi». Con questa parole il capogruppo in Consiglio comunale della lista “Uniti per rinascere”, Antonio Caggiari, prova a muovere le acque, ormai stagnanti, per trovare un sostituto all’ex assessore all’Urbanistica e alle Politiche per la casa Piero Porcu. Dalle sue dimissioni son trascorsi, infatti, 23 giorni, ma ancora tutto è fermo. In passato per la sostituzione degli altri due assessori dimissionari i tempi furono più brevi; fulminei nel caso di Stefano Mascia, assessore ai Lavori pubblici che si dimise al mattino e venne sostituito nel pomeriggio da Manolo Mureddu, mentre ebbero una durata di 16 giorni nel caso dell’avvicendamento tra Roberto Gibillini e Paolo Moi alla guida dei Servizi sociali.

Le ipotesi

Caggiari, in accordo con l’altro consigliere del gruppo, Rita Vincis, ha deciso di fare un passo avanti, provando ad ampliare il discorso: «L’assessorato è rimasto per troppo tempo immobile davanti ad una miriade di problematiche da risolvere. È arrivato il tempo di iniziare una nuova stagione. Dopo esserci confrontati con la maggioranza dei componenti della lista e dopo aver esaminato diverse soluzioni abbiamo individuato il nome giusto per ridare vitalità ad un settore importante. Adesso il sindaco deve fare il prossimo passo. Stiamo aspettando la sua convocazione al fine di determinare la nuova delega e riprendere a lavorare per il bene delle città». Sul nome proposto per la guida dell’assessorato, Caggiari mantiene il riserbo ma ormai in città tutti sono convinti che a ricoprire l'incarico sarà l’ex sindaco Giuseppe Casti. Dall’altra parte della barricata rimane un gruppo di 9 candidati della lista alle ultime comunali, Piero Porcu compreso, che nelle scorse settimane ha protocollato una lettera che chiede la riconferma dell’ex assessore nel suo ruolo sostenendo che «con il suo lavoro ha dato priorità unicamente a obiettivi che producono valore pubblico i cui risultati debbano ancora vedersi realizzare pienamente».

La promessa

Il sindaco Pietro Morittu non vuole farsi trascinare e mantiene la calma: «Riconoscendo a tutti i gruppi politici e consiliari la dignità di avere un rappresentante, nelle prossime settimane provvederò a nominare il nuovo assessore e riportare la Giunta a pieno organico. Nel frattempo stiamo continuando a lavorare per portare avanti con impegno e dedizione il programma».