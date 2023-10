L’assessore Montis vince a Bucarest: è Mister Universo 

Giovanni Montis entra nuovamente nell’olimpo mondiale del bodybuilding. L’assessore allo Sport di Capoterra, dopo sei anni di assenza dalle gare, vince il titolo di Mister Universo. Un anno fa, a causa di un brutto infortunio, non era in grado neppure di camminare, ieri, all’appuntamento dedicato ai bodybuilder provenienti da tutto il mondo, Montis è riuscito a conquistare il primo posto in due categorie diverse: Men’s physique over 40, Men’s physique tattoo. Per l’assessore allo Sport di Capoterra, un successo che vale doppio, visto che alle selezioni nazionali di Firenze - in seguito al giudizio della giuria - non era riuscito per un soffio a ottenere il pass per la fase finale di Bucarest: qualificazione poi strappata dopo un ricorso presentato con tanto di filmato della gara, che aveva portato la federazione a riconoscere l’errore.

La gioia

«Sono al settimo cielo - dice Giovanni Montis -, riuscire a vincere nuovamente il titolo di Mister Universo è una gioia immensa. Per sei anni sono rimasto fuori dalle gare, e lo scorso anno ho subìto una brutta frattura a una gamba che mi ha costretto a usare le stampelle per mesi: arrivare a Bucarest, e riuscire addirittura a vincere, è un successo insperato». Montis, ieri, è arrivato all’atto finale della competizione dopo aver superato una scrematura in cui erano presenti quindici atleti, diventati poi cinque. «A quel punto mi sono detto che mi sarei accontentato di salire sul podio - ammette Montis -, ma quando ho visto che dopo ogni chiamata continuavo a restare in gara, ho capito di potercela fare». Dopo aver conquistato nuovamente il titolo di Mister Universo, Giovanni Montis pensa già ai prossimi impegni politici e sportivi: «Mi candiderò alle prossime elezioni regionali con i Riformatori, ma non trascurerò l’allenamento in palestra perché nel 2024 parteciperò, a Las Vegas, a Mister Olympia, la competizione più importante per il bodybuilding».

Reazioni

Per il sindaco, Beniamino Garau, la vittoria di Montis è un successo per tutto il movimento sportivo di Capoterra: «Sono molto felice per Giovanni, ho visto la determinazione con cui ha affrontato quel terribile infortunio, e conosco i sacrifici fatti per farsi trovare pronto per questa competizione. Mi auguro che la determinazione e la voglia di superare i propri limiti siano di esempio per i tanti giovani sportivi della nostra cittadina». Silvia Sorgia, collega di Giunta di Giovanni Montis, plaude al risultato conseguito dall’assessore bodybuilder: «Per lui lo sport non è solo un passatempo, ma una vera e propria filosofia di vita, dove la cura per l’alimentazione e la disciplina vengono prima di tutto: quest’anno, nonostante le difficoltà, non ha mai mollato». Silvia Farigu, pluricampionessa mondiale di taekwondo - salita di recente sul tetto del mondo a pochi mesi dal parto - è felice per il risultato centrato da Montis: «Giovanni è la chiara dimostrazione che con impegno e sacrificio si possono raggiungere grandi risultati, nonostante l’infortunio non si è mai arreso». Soddisfazione anche per gli atleti della Celtic Center, la palestra di Capoterra gestita da Giovanni Montis, come racconta Davide, uno degli iscritti: «Questo titolo dimostra la sua caparbietà e la sua preparazione in questo sport, Giovanni è un preparatore molto competente».

RIPRODUZIONE RISERVATA