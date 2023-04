«L’assessore Montis resta al suo posto» 

Se dalla minoranza nessuno vuole commentare l’episodio, la solidarietà nei confronti di Montis tra i banchi della maggioranza è unanime. «L’assessore ha rassegnato le dimissioni ma io le ho respinte senza alcuna esitazione – spiega il sindaco, Beniamino Garau - , accettarle avrebbe significato che in un certo modo Giovanni sia stato responsabile di quello che è accaduto, invece va ricordato che di questa vicenda lui è la vittima. Credo che a vergognarsi maggiormente per quelle immagini diffuse senza il suo consenso debbano essere quelle persone che hanno contribuito a rendere virale quel video, non l’assessore Montis. La nostra amministrazione è impegnata in primo piano alla lotta del cyberbullismo, se avessimo permesso al nostro assessore di farsi da parte ci saremmo dimostrati insensibili a questo problema che coinvolge tantissime persone, che spesso per la vergogna decidono di togliersi la vita. Giovanni Montis continua ad avere la mia stima, e sono felice del lavoro che sta portando avanti come assessore».

Il video che ritrae Giovanni Montis esibirsi nudo prima di entrare in doccia non provoca alcuno scossone politico: nonostante le dimissioni presentate dal diretto interessato nella tarda serata di venerdì, il sindaco Beniamino Garau ha confermato la sua fiducia all’assessore allo Sport e Spettacolo. Avanti insieme sino al termine della legislatura: è questo il risultato della riunione di maggioranza convocata d’urgenza la scorsa sera per affrontare il tema spinoso legato al famoso video che ha fatto il giro degli smartphone di Capoterra.

Solidarietà

Se dalla minoranza nessuno vuole commentare l’episodio, la solidarietà nei confronti di Montis tra i banchi della maggioranza è unanime. «L’assessore ha rassegnato le dimissioni ma io le ho respinte senza alcuna esitazione – spiega il sindaco, Beniamino Garau - , accettarle avrebbe significato che in un certo modo Giovanni sia stato responsabile di quello che è accaduto, invece va ricordato che di questa vicenda lui è la vittima. Credo che a vergognarsi maggiormente per quelle immagini diffuse senza il suo consenso debbano essere quelle persone che hanno contribuito a rendere virale quel video, non l’assessore Montis. La nostra amministrazione è impegnata in primo piano alla lotta del cyberbullismo, se avessimo permesso al nostro assessore di farsi da parte ci saremmo dimostrati insensibili a questo problema che coinvolge tantissime persone, che spesso per la vergogna decidono di togliersi la vita. Giovanni Montis continua ad avere la mia stima, e sono felice del lavoro che sta portando avanti come assessore».

«È una vittima»

Stefano Piano, presidente del Consiglio comunale, rimarca un aspetto della vicenda: «Giovanni di questa brutta vicenda è la vittima, qualcuno ha diffuso immagini private che tali dovevano restare, senza il suo consenso. Sono convinto che all’interno delle mura domestiche, e nel rispetto delle leggi, ognuno sia libero di fare ciò che vuole».

Solidarietà anche da Silvia Cabras, presidente della Commissione pari opportunità: «Giovanni ha sofferto per questa brutta vicenda, chi ha diffuso quel video ha commesso non solo un reato ma anche un gesto di una cattiveria inaudita. Per quanto mi riguarda l’assessore Montis, persona generosa e sempre pronta ad aiutare il prossimo, continuerà ad avere la mia stima».

Il clima

Gigi Frau, capogruppo di Sardegna Venti20, spiega il motivo per il quale sono state rifiutate le dimissioni di Giovanni Montis: «Se gli avessimo permesso di farsi da parte avremmo solo fatto un favore a chi ha diffuso quel video, e dato nuova linfa alle cattiverie dette negli ultimi giorni. Nessuno si può permettere di sindacare sulla vita privata delle persone: diffondere video come quello che ha messo alla berlina Giovanni può spingere le vittime più fragili a gesti inconsulti».

