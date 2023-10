L’assessore Montis mostra i muscoli 

Lo scorso anno si era spezzato una gamba, un incidente che per sei mesi gli aveva impedito di camminare, ma che non l’ha comunque tenuto lontano dalla sua palestra di bodybuilding: a distanza di sei anni dall’ultima partecipazione, l’assessore allo Sport di Capoterra Giovanni Montis gareggerà nuovamente a Mister Universo.

La gara

Montis, insieme alla spedizione azzurra composta da 45 tra uomini e donne pronti a salire in pedana nelle varie categorie, tenterà oggi, a Bucarest, di entrare ancora una volta nell’olimpo mondiale dei bodybuilder. Montis aveva già vinto Mister Universo nel 2017, nella categoria Natural: arrivare a 40 anni, con una forma invidiabile, a giocarsi il titolo dopo un’assenza dalle gare di sei anni è già un grande risultato. A poche ore dall’inizio dell’esibizione in pedana, Giovanni Montis è pronto a giocarsi le sue carte per convincere i giudici: «Premetto che essere qui, oggi, è già un bel traguardo, visto che esattamente un anno fa – a causa dell’incidente che il 25 aprile mi aveva messo fuori uso una gamba – potevo camminare solo con le stampelle. Gareggerò con l’obiettivo di vincere, è chiaro, ma sono davvero felice di essermi qualificato per la fase finale di Bucarest, insieme al meglio del bodybuilding italiano».

La prima volta

È quella in cui Montis salì sul gradino più alto di Mister Universo: l’assessore allo Sport la ricorda come se fosse oggi. «Quell’anno il concorso si era tenuto a Miami – racconta -, partecipare e addirittura vincere, gareggiando contro atleti provenienti da tutto il mondo fu una grande soddisfazione, ricordo ancora l’emozione e la gioia di quel giorno. Stare lontano dalle competizioni non è stato facile, in questi sei anni in cui non ho gareggiato – caratterizzati soprattutto dalle difficoltà provocate dalla pandemia al mondo dello sport – mi sono battuto per la riapertura delle palestre, e sono diventato assessore, ma adesso ho nuovamente voglia di mettermi in discussione». Nel futuro a breve termine di Giovanni Montis ci sono ancora le competizioni di bodybuilding: il possente assessore, esperto anche di arti marziali, dopo Bucarest tornerà in palestra per farsi trovare pronto per un altro prestigioso appuntamento: «Punto nel 2024 a partecipare, a Las Vegas, a Mister Olympia, la più importante manifestazione internazionale di culturismo, che si tiene annualmente a partire dal 1965. Non voglio pormi limiti: l’infortunio mi ha fatto capire che, con sacrificio e determinazione, si possono raggiungere anche i traguardi più insperati».

