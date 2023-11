L’assessore Mereu: nuovo regolamento e 21 licenze in più 

Durante l’estate le auto bianche sono finite nel ciclone delle polemiche per la resistenza a incrementare il numero delle licenze a fronte di stalli deserti e l’impossibilità, spesso, di prenotare una corsa. Il Comune lavora a una serie di novità «con l’obiettivo di risolvere il problema che ogni anno si verifica con l’estate», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Per questo motivo l’amministrazione è impegnata su due tavoli. Il primo: l’aumento del numero delle licenze. «Il decreto del Governo autorizza fino al 20% in più», spiega Mereu. «Per Cagliari significa 21 nuove licenze, alcune attrezzate per il trasporto di persone con disabilità. A breve il bando», aggiunge. La partita è aperta: il Comune sembra intenzionato a fare un avviso per 21 nuove licenze, i tassisti vorrebbero qualcosa di diverso (magari 10 licenze fisse e altrettante o più temporanee, per la stagione estiva) per evitare che nei mesi di poco lavoro gli operatori si ritrovino ad aspettare ore un cliente. Parallelamente in commissione trasporti si sta discutendo il nuovo regolamento taxi, quello attuale risale al 2004. «Siamo in attesa di essere convocati dal Comune», dice Giovanni Frongia, Casartigiani. «Il regolamento è come una “Vangelo” per noi, è doveroso discutere con le delegazioni sindacali prima che scrivano le nuove regole». ( ma. mad. )

