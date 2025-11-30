L’assessore: «La loggetta storica resti di proprietà del Comune» 

La loggetta di via Carlo Felice resta di proprietà del Comune. Voto unanime del Consiglio comunale di Sanluri sulla proposta dell’assessore alle Attività produttive, Paolo Usai, di eliminare dal Piano di alienazione triennale lo storico spazio commerciale, per 6 anni rimasto invenduto. «Il locale - ha detto Usai - dovrebbe rimanere di proprietà del Comune per diversi motivi, intanto per la sua posizione centrale, nel cuore della città, a due passi dal Municipio, per il suo valore simbolico, negozietto di piccole dimensioni, con ampie vetrine, in un palazzo storico». Tutti d’accordo, a patto che si «valuti meglio l’ipotesi di destinarlo a spazio espositivo e mostre temporanee».

La decisione finale pertanto è stata rinviata alla modifica del piano-vendita 2026 che sarà approvato entro l’anno, quale atto propedeutico al prossimo bilancio di previsione. Era il 2019 quando il Comune decise di sfrattare i morosi dai tre negozietti e mettere in vendita i locali per 90mila euro. Due sono stati venduti, il terzo, non avendo trovato acquirenti, ora ritorna nella piena disponibilità dell’ente. Sarà ancora lì a ricordare il vecchio mercato civico, quando ospitava pescheria e macelleria. ( s. r. )

