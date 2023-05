L’assessore Gibillini lascia la Giunta 

Roberto Gibillini non è più l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Carbonia.

La decisione

Durante una seduta abbastanza anomala e agitata del Consiglio comunale l’esponente nominato in quota “Ora x Carbonia” ha rassegnato le dimissioni. Il Consiglio è iniziato in maniera desueta dato che è stato cambiando l’ordine del giorno, mettendo in coda le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni e si è invece partiti con l’approvazione delle nuove tariffe della Tari e l’adesione al distretto rurale del sud ovest Sardegna. Subito dopo l’assessore ha chiesto la parola e ha comunicato la sua scelta. Un intervento infuocato: «Vi confesso di essere stanco di leggere il mio nome tra quelli che devono essere sostituiti come se fossi una pedina degli scacchi. Soprattutto trovo imbarazzante che la motivazione non sia da ricondurre ad un’analisi del mio operato quanto più ad accordi pregressi che nulla hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini». Dopo aver elencato il lavoro svolto nel corso di questo anno e mezzo e aver ringraziato il personale che ha lavorato con lui e aver augurato buon lavoro al sindaco e alla giunta, l’ormai ex assessore ha continuato nel suo j’accuse: «Non nascondo il mio rammarico, soprattutto perché penso che la politica non possa combaciare con le logiche di una partita di basket dove i giocatori entrano ed escono a ciclo continuo.- ha rimarcato - Sono convinto che un allenatore sia chiamato a prendere decisioni in modo lucido e a fare sintesi, ma soprattutto debba essere in grado di gestire pressioni interne ed esterne, non può rimanere schiacciato ma neppure lavarsene le mani alla Ponzio Pilato». Nessum attacco diretto, Gibillini preferisce non sbilanciarsi: «Chi dovrà capire capirà». Il sindaco Pietro Morittu ha ringraziato l’ex componente della giunta «per l’impegno profuso, i risultati ottenuti e per le qualità personali e professionali sempre dimostrate». Ora dovrà nominare il nuovo assessore alle Politiche sociali, ruolo che vista la sua importanza non può rimanere scoperto per troppo tempo.

Passi carrabili

Da segnalare nel corso della riunione del Consiglio la bagarre scoppiata quando il consigliere 5 stelle Gianluca Lai, sostenuto da Daniela Garau, ha chiesto motivazioni rispetto all’assenza della risposta scritta alle interrogazioni relative al pagamento dei passi carrabilii per l’anno 2022 e precedenti. Il presidente Federico Fantinel ha impedito di discutere dell’argomento, causando momenti di tensione e lasciando i cittadini privi di una risposta, con la scadenza per effettuare il pagamento alle porte.