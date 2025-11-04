L’assessore fa anche l’impiegato 

I dipendenti sono così pochi che il sindaco ha conferito la delega di responsabile dell’ufficio tecnico all’assessore dei Lavori pubblici. Nicola Cucca, ingegnere di 49 anni, dovrà sdoppiarsi nel doppio ruolo di amministratore e capo del servizio rimasto sguarnito dopo le dimissioni di Giovannina Busia, la segretaria comunale che lo reggeva da qualche tempo (resterà in carica come segretaria).

Doppio ruolo

Cucca, che presta servizio al Comune di Tertenia, svolgerà le funzioni a titolo gratuito, senza attribuzione di alcun trattamento economico previsto dai contratti nazionali di comparto. Per semplificargli il lavoro, il sindaco Marcello Vacca ha sdoppiato l’area organizzativa, sganciando l’Edilizia privata la cui responsabilità è stata affidata all’ingegnere Valerio Chighine.

Pochi muscoli

La pianta organica del Comune di Cardedu, ente autonomo dal 1984 quando fu raggiunta l’autonomia da Gairo, prevede 15 dipendenti. Al momento ce ne sono 9 in servizio. «Ma la pianta organica è ferma al 1994», precisa il primo cittadino. «Da oltre trent’anni non sono stati fatti passi avanti in questo senso e oggi ci ritroviamo sotto organico», prosegue Vacca. La situazione è così precaria che il sindaco ha conferito un incarico a un luminare del settore amministrativo per capire quali siano gli spazi assunzionali. «In più - dice Vacca - ho in agenda un appuntamento con l’assessore regionale degli Enti locali per illustrargli le criticità».

Sos

A Francesco Spanedda il sindaco di Cardedu, oltreché chiedergli aiuto, dirà che il Comune che amministra da pochi mesi ha il freno a mano tirato proprio perché non può permettersi di assumere figure professionali. «Quando, intorno al 2010, la legge lasciava spazio per le assunzioni nulla è stato fatto, ora ci troviamo bloccati e ci ritroviamo noi amministratori a occuparci di aspetti che, in situazioni normali, dovrebbero svolgere i dipendenti. Così si fa davvero fatica».

Personale all’osso

Un solo vigile in servizio («Ne servirebbero almeno tre», puntualizza Marcello Vacca) su un territorio di 33 chilometri quadrati, un solo dipendente all’Anagrafe e chi segue l’area amministrativa si occupa anche di quella finanziaria. «Mi auguro che nel 2026 si possa mettere mano a questa situazione che è piuttosto limitativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA