L’assessore dissidente: la Giunta va azzerata 

Aria di crisi nella maggioranza guidata dal sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu. Dopo la revoca dell’incarico di vicesindaco e assessore, Gian Nicola Taras replica: «Inutile negarlo: la revoca segue il mio voto contrario alla proposta di accordo sulla gestione dell’area di Su Sercone». Taras rivendica una scelta «motivata e trasparente, fondata sulla tutela dell’autonomia del Comune, sulla difesa delle nostre terre collettive e sulla necessità di garantire una gestione chiara, equilibrata e rispettosa delle competenze di Orgosolo». Aggiunge: «Non ho agito contro qualcuno, ma a favore di Orgosolo e del suo interesse pubblico. In democrazia, il voto libero e consapevole è un dovere, non una colpa. Continuerò il mio impegno come consigliere comunale, con lo stesso spirito di responsabilità e servizio verso la comunità». Critico anche l’assessore Gian Battista Manca che chiede una verifica con «l’azzeramento della Giunta e l’apertura di un confronto vero all’interno della maggioranza per confermare o ridefinire la direzione amministrativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA