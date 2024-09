«L’assessore Corbia non è presente» 

Avversari politici all’attacco della giunta del sindaco Cacciotto con il dito puntato, in particolare, contro l’assessore all’Urbanistica, Roberto Corbia, architetto residente a Bologna. «Per metà delle sedute non è presente e partecipa da remoto. Ci preoccupa», scrivono in una nota i gruppi di Forza Italia, Udc-Patto per Alghero, Lega e Prima Alghero: «È evidente che questo assessore vive e lavora in altra regione. Cosa che gli impedisce di garantire la sua presenza presso gli uffici dell’assessorato, di impartire precisi indirizzi politici e di controllarne l’attuazione».

Ma dai banchi della maggioranza la replica non si è fatta attendere. Per Avs, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero e Pd «Bologna non è Phuket. Si raggiunge con un’ora di volo, se necessario, senza stordimenti da jet lag, controlli alla dogana o scali snervanti. Ci risulta che l’assessore Corbia garantisca la sua presenza in città con cadenza più che regolare e che il suo ufficio sia sempre aperto. Nessun problema, dunque, se non le solite illazioni prive di fondamento», sottolineano gli alleati del sindaco, facendo presente pure che esistono molteplici modalità di interazione da remoto e che ormai «la fisicità è un concetto anacronistico».