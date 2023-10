L’assessore:  «Ci vorrebbe un altro Puc» 

Varianti, Regione e altri paletti. Su pianificazione territoriale e tutela del paesaggio è un percorso in parte a ostacoli quello descritto, ieri in terza commissione a Palazzo Ducale, dall'assessore all'Urbanistica Nicola Lucchi. E la verifica delle linee programmatiche del sindaco diventa anche la sede per riavvolgere il nastro di un racconto di azioni fatte dall’amministrazione comunale e talvolta disfatte nel capo di sotto. O addirittura dalla Corte costituzionale, come nel caso delle Zone F4, quelle relative all'offerta turistica, con una legge regionale “falcidiata”, dice Lucchi, dal massimo organo di garanzia italiano lo scorso anno. Con ripercussioni sulla visione in merito del Comune pronto comunque ad attivare una procedura di variante, la 12, al Puc, Piano urbanistico comunale, per individuare appunto gli areali da riclassificare in zone turistico-alberghiere e “provocare così una possibilità di sviluppo”. Pure qui l'iter è accidentato, riferisce Lucchi, nel dialogo con la Regione e i suoi dirigenti perché, dice, “qui lo dico e qui non lo nego ci sono due pesi e due misure tra Cagliari e Sassari”.

Aldilà delle polemiche l'assessore enumera i risultati del settore, in particolare nell'assistenza telematica ai cittadini e nelle risposte alle numerose richieste dei privati. In fase di risoluzione poi la variante n°11 sulle Zone S2 soggette a esproprio mentre un altro cambiamento al Puc riguarda le rotatorie di Monte d'Accoddi e Bancali. E proprio sul Piano urbanistico Lucchi lancia una provocazione: “Ce ne vorrebbe un altro. Quello del 2014 è nato già vecchio”.

