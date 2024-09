L’assessore Bartolazzi: «Ogni ospedale avrà missioni precise» 

«Ci sono tre notevoli criticità: disorganizzazione generale, mancanza di comunicazione ed estrema frammentarietà delle competenze. Il mio obiettivo sarà definire le missioni per ciascun ospedale, creare le squadre in reparto e costruire hub con prestazioni sanitarie specifiche, i cittadini non devono più partire per curarsi. Il sogno sarebbe quello di realizzare sul territorio almeno due Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

L’ha detto l’assessore l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, incontrando ieri mattina nell’aula rossa della cittadella di Monserrato, dirigenza e sindacati dell’Azienda ospedaliero-universitaria. A fare gli onori di casa la direttrice generale dell’Aou, Chiara Seazzu, e il Rettore dell’Università degli studi, Francesco Mola.

Sono intervenuti tutti i direttori dei dipartimenti sanitari, i sindacati della dirigenza medica e tecnico amministrativa e i rappresentanti sindacali del comparto.

Sulla carenza del personale sanitario in Sardegna, l’assessore ha detto che «le assunzioni devono essere fatte a tempo indeterminato e le risorse si trovano. Inoltre», ha aggiunto l’assessore, «le figure professionali e le differenze devono essere compensate e riconosciute. L’emergenza del pronto soccorso in estate si risolve con un’azione strutturale che deve iniziare a marzo/aprile, dove si contrattualizzano le persone per la stagione a tempo determinato nel pronto soccorso».

Numerosi gli interventi da parte dei direttori di dipartimento e dei sindacati. «L’assessore parla la nostra lingua e siamo molto contenti», ha detto il professor Mario Scartozzi, direttore del Dipartimento delle Medicine Specialistiche.

