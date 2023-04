L’assessore allo Sport? Un maratoneta  

«Ho ereditato una situazione catastrofica, non c’era alternativa. Da parte nostra l’impegno per trovare soluzioni non è mancato, mi è dispiaciuto».

Non c’era ancora stato a Muravera un assessore allo sport (con delega anche al turismo) che lo sport lo pratica davvero tutti i giorni, a costo di alzarsi alle 5 del mattino. Dal 2020 Matteo Plaisant, 43 anni, ha messo assieme le due cose: corre per sbrigare le faccende politiche al secondo piano del municipio di via Europa e corre da maratoneta per le strade d’Italia.

Qual è la corsa più faticosa, quella da assessore o quella da podista?

«Sono entrambe faticose ma anche ricche di soddisfazioni. Fare l’assessore è un impegno ma non un sacrificio, correre è un piacere. Oggi come oggi non riuscirei a rinunciare a nessuna delle due corse».

Proprio con lei assessore il Muravera calcio ha lasciato il paese tra le polemiche per un impianto sportivo non idoneo e si è trasferito a Tertenia cambiando anche il nome in Cos, Costa orientale sarda. Una sconfitta?

«Ho ereditato una situazione catastrofica, non c’era alternativa. Da parte nostra l’impegno per trovare soluzioni non è mancato, mi è dispiaciuto».

Il campo sportivo è ancora in condizioni disastrate.

«Intanto abbiamo ottenuto l’autorizzazione in deroga per il suo utilizzo sino al mese di giugno ed è nata una nuova società di calcio, tutta di Muravera. Adesso dobbiamo rifare il manto in sintetico».

Quando?

«Per la nuova stagione deve essere pronto. Se non a settembre al massimo entro dicembre».

E l’ampliamento del terreno di gioco, necessario per disputare le partite di serie D?

«Stiamo lavorando per ottenere un finanziamento da 800mila euro che ci consentirà di ampliare il campo e intervenire sugli spogliatoi. Stiamo poi progettando un impianto sportivo tutto nuovo, in un’area vicina».

A Muravera ci sono anche società di tennistavolo, pallavolo e diversi altri sport.

«C’è massima collaborazione con le società sportive. Abbiamo effettuato interventi importanti nella palestra comunale anche se purtroppo ci sono stati dei ritardi nella consegna dei lavori. Hanno capito e hanno anche capito che era necessario pagare una quota per utilizzare l’impianto».

Quanti giorni alla settimana si allena?

«Cinque».

Dove trova il tempo?

«Mi sveglio alle 5.15, mi preparo ed esco. Corro a Molentargius, al Poetto e ovviamente a Muravera. Tutti luoghi meravigliosi. Mentre corro penso anche alle iniziative da portare avanti in politica. Tante idee le elaboro in quei frangenti».

Quando ha iniziato a correre?

«La prima maratona a Firenze nel 2012 ma praticato sport sin da bambino. A casa, grazie a mio papà Roberto (il mister della storica promozione del Muravera calcio in Eccellenza), ho sempre vissuto e respirato lo sport. Ho iniziato col tennistavolo dove ho conseguito qualche successo. E ho fatto per 23 anni l’arbitro Figc».

A Muravera da anni non ci sono eventi podistici.

«Sogno di riproporre la Curri Murera e il primo Trail Baccu Arrodas, percorsi fantastici. Intanto segnalo che il prossimo 14 maggio nel Sarrabus è in programma una corsa per raccogliere fondi per la sclerosi multipla».

È andato a Tertenia a vedere almeno una partita del Cos?

«Mai. Preferisco guardare le partite del Muravera».

