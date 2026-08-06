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Monastir.
07 agosto 2026 alle 01:25

L’assessore allo Sport rimane in carica dopo il post contestato 

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L’assessore Giovanni Battista Loi resta al suo posto. Si è chiusa così la vicenda che ha acceso il dibattito a Monastir attorno all’assessore allo Sport, finito al centro delle polemiche per aver condiviso un post, poi cancellato, che ironizzava sui comunisti e denigrava gli omosessuali. La questione è arrivata nell’ultimo Consiglio, dove Loi ha preso parola per chiarire la propria posizione. «Ho sempre cercato di svolgere il mio incarico con disponibilità, rispetto e spirito di servizio verso i cittadini indipendentemente da idee, orientamento o condizione. Continuerò a farlo con maggior attenzione e senso di responsabilità» ha dichiarato in apertura della seduta. Non è bastato però a convincere il gruppo Monastir è Adesso che ne ha richiesto le dimissioni per, come dichiarato dal capogruppo Alessio Marotto, «restituire alla comunità di Monastir un assessorato che parli a tutti e che è chiamato ad amministrare». Di diverso avviso la sindaca Paola Ugas: «È una persona leale, corretta, rispettosa e impegnata nel perseguire gli obiettivi. Un assessore presente accanto alle associazioni sportive, gruppi culturali, volontari, giovani. È sulla base di questa valutazione complessiva che rinnovo la nostra fiducia all’assessore Loi. Che non significa approvare l’errore, quell’atto non ci rappresenta. Siamo convinti che una persona debba essere giudicata nel complesso, per la capacità di assumersi le sue responsabilità e per il servizio che rende alla comunità» ha dichiarato Ugas.

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