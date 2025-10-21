L’assessore alla Viabilità: «L’opposizione accusa, noi cerchiamo soluzioni» 

L'assessore alla Viabilità e Polizia urbana Cristian Mereu risponde alla minoranza, che la settimana scorsa lo aveva accusato di «inoperosità» e «mancanza di iniziativa decisionale». L’opposizione è entrata nel dettaglio, dicendo che «la segnaletica è inappropriata o, in molti casi, assente. Nella zona industriale e via Mandas non ha fatto nulla per trovare soluzioni alternative per limitare il transito e la velocità. I controlli della polizia locale sulla sosta vietata, in particolare in via Nazionale, sono rari e non si è fatto nulla per l'incrocio con la 554 nei pressi della struttura commerciale». Accuse respinte da Mereu: «Dal 2023 c’è stato un aumento delle multe per violazioni stradali. Nei primi mesi del 2025 sono stati fatti circa 200 verbali, con entrate che sfiorano i 100mila euro. Ciò prova l'incremento dei monitoraggi e del controllo del traffico, anche in via Nazionale». Su segnaletica e viabilità, anche dove c'è l'incrocio con la 554, «stiamo facendo un approfondito studio del Piano del traffico con l'aiuto del dipartimento di Ingegneria trasportistica dell'Università di Cagliari. A breve avremo l'esito delle risultanze tecniche e quindi potremo fare modifiche sulla segnaletica e implementare quella esistente». Gestione rifiuti: la minoranza afferma che i controlli sull’abbandono e le discariche «sono rari». Mereu replica: «Non è vero. Li abbiamo aumentati. Il territorio di Quartucciu non si può paragonare ad altri Comuni per la diversa dotazione di personale. Si sta lavorando su notizie di reato per discariche e sono in corso cinque interventi di polizia giudiziaria per abbandono. È un tema che va affrontato senza demagogia perché non si può disseminare il territorio di telecamere e, comunque, è una battaglia di civiltà che dobbiamo condurre tutti insieme».

