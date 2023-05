L’assessore al Nuragic Park  

A fare i padroni di casa, il sindaco Davide Burchi e l’assessore Renato Pilia: «I progetti che portiamo avanti danno valore alla cittadina sia in campo turistico che in campo ambientale, a dimostrazione che l’amministrazione comunale sta lavorando nell’ottica giusta. L’assessore è rimasto stupito dal Nuragic Park, unico in Sardegna, e dalle sue potenzialità, il centro fieristico sarà un polo della protezione civile che favorirà l’efficienza nella tutela e nella sicurezza del territorio».

L’assessore, in anteprima, ha visitato visita il Nuragic Park, che aprirà le porte ai visitatori dal prossimo 21 giugno, realizzato dalla cooperativa La Nuova Luna. «È un'amministrazione che ha voglia di far conoscere il suo territorio e, aver dato l’opportunità di investire nella realizzazione di un parco di questo tipo, che possa essere attrattore di un turismo specifico, che ha interesse a conoscere la civiltà nuragica sarda, dà all’Ogliastra un’opportunità diversa. La destagionalizzazione del turismo rientra nell’idea di turismo e nelle azioni che l’amministrazione regionale sta portando avanti».

Il centro fieristico intercomunale, in abbandono da anni, diverrà la sede della Protezione civile. Il Nuragic Park stupirà i visitatori. Con la benedizione dell’assessore all’ambiente Marco Porcu.

I commenti

A fare i padroni di casa, il sindaco Davide Burchi e l’assessore Renato Pilia: «I progetti che portiamo avanti danno valore alla cittadina sia in campo turistico che in campo ambientale, a dimostrazione che l’amministrazione comunale sta lavorando nell’ottica giusta. L’assessore è rimasto stupito dal Nuragic Park, unico in Sardegna, e dalle sue potenzialità, il centro fieristico sarà un polo della protezione civile che favorirà l’efficienza nella tutela e nella sicurezza del territorio».

Ilbono

Seconda tappa della visita, il centro fieristico di recente beneficiario di un finanziamento con capofila il comune di Ilbono. «Abbiamo dato un finanziamento di 600 mila euro alla Protezione Civile e questa struttura diventerà un centro funzionale. Ci sono i tempi di progettazione e della gara per la ristrutturazione. Sarebbe importante iniziare entro un anno. La Regione è impegnata anche nell’adeguamento dei prezzi, quindi se dovesse essere necessario implementare le risorse non ci tireremo indietro». Il sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, è soddisfatto.«Ero sindaco quando è stato finanziato il centro fieristico. Dispiace che non sia andato in porto, ma siamo felici che venga recuperato e di ospitare la Protezione civile».

