L’assessora si dimette, poi ci ripensa 

I colpi di scena in maggioranza sembrano non avere fine. Questa volta ad aggiungere un nuovo capitolo delle avventure della giunta comunale sono le dimissioni dell’assessora alla pubblica istruzione Antonietta Melas che nel giro di poche ore però ci ripensa, tanto che il sindaco è costretto a rinominarla. Per quanto possa sembrare strano se non addirittura impossibile, questo è quello che è realmente successo. Per ore è stato un rincorrersi di voci: si è dimessa, no non è vero, è ancora al suo posto.

La decisione

Più che una questione politica sembrava si stesse cercando di capire la trama di un fantasy. L’unica certezza era che nel tardo pomeriggio, come constatabile dal sito istituzionale del Comune, il primo cittadino aveva nominato l’assessora. Sapendo che lei in realtà era in carica già dal 2021 ci è voluto poco per comprendere che la nuova nomina era figlia di precedenti dimissioni, avvenute nel corso della stessa giornata. Per quale motivo sono avvenute? E perché così all’improvviso?. La versione ufficiale parlava di motivazioni personali, ma a quanto pare ci sarebbe dell’altro. Ci sono voci di presunti dissapori tra Antonietta Melas e l’assessora alla cultura Giorgia Meli, forse a causa dell’organizzazione dell’imminente edizione di Monumenti Aperti. È stata però la dimissionaria poi rinominata a smontare questa ricostruzione: «Le motivazioni sono state solo esclusivamente personali e smentisco qualsiasi motivazione politica o screzio con colleghe. Dopo aver dato le dimissioni però, a seguito anche di un colloquio con il sindaco, ho scelto ritornare sui miei passi».

Dubbi e perplessità

Rimane però il dubbio di come motivazioni personali possano essere prima emerse e poi messe da parte in meno di una giornata. Il primo cittadino prova, se mai si fossero surriscaldati, a stemperare gli animi. «Indipendentemente da questioni personali, che vanno comunque comprese, ho rinnovata totale e piena fiducia all’assessora Melas», afferma Pietro Morittu.

Il precedente

Quanto accaduto ha un precedente simile. Dopo pochi mesi dalle elezioni del 2021 l’assessore all’urbanistica Piero Porcu presentò le dimissioni che rientrarono dopo poche ore. Lo stesso assessore si dimise nuovamente nell’estate 2023 e questa volta venne sostituito da Giuseppe Casti. Nella giornata di ieri inoltre tutto sembrava pronto, dopo un lungo travaglio, per la sostituzione dell’assessora Katia Puddu con l’ingresso di Nino Spanu, ma ancora una volta tutto è stato rimandato. Sembra insomma che la vicenda tutta interna a Carbonia Avanti non riesca a trovare una conclusione, ma c’è chi afferma che è solo una questione di ore. Se la sostituzione dovesse realmente avvenire, sarebbe la quinta dall'inizio del mandato. Oltre al già citato Porcu, infatti, nel corso di oltre tre anni, hanno rassegnato le dimissioni anche Stefano Mascia, Roberto Gibillini e Paolo Moi.

RIPRODUZIONE RISERVATA