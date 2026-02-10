VaiOnline
Nuoro.
11 febbraio 2026 alle 00:37

L’assessora Portas promuove lo spettacolo sattiano 

Pienone ed entusiasmo. Lo spettacolo in lingua sarda dedicato a Salvatore Satta, “Il giorno del giudizio Su toccu pasau”, ieri conquista il plauso degli studenti e anche dell’assessore regionale alla Pubblica istruzione Ilaria Portas. Dopo il successo straordinario della rappresentazione teatrale della prima parte del Giorno del Giudizio di Satta, accolta da oltre 8 mila spettatori in 20 repliche, “Su toccu pasau”, scritto e diretto da Marco Spiga, prodotto da Sardegna teatro, rappresenta un nuovo capitolo, autonomo e inedito, che prosegue nel lavoro di ricerca sul romanzo sattiano con una coralità rinnovata, la traduzione in lingua sarda e il forte coinvolgimento della città e delle sue scuole.

«Sono molto felice che la Regione abbia potuto dare il suo contributo per la promozione di questo tipo di attività teatrali - dice Portas - soprattutto per il grande coinvolgimento giovanile. Da questa esperienza abbiamo avuto più contezza di come il teatro sia, oltre che attività culturale, un importante collante per favorire la sana aggregazione e il senso di comunità». Lo spettacolo è uno degli eventi dell’Autunno sattiano, realizzato con il sostegno di Regione, Comune di Nuoro, Fondazione di Sardegna, patrocinio dell’Isre e in collaborazione con Ilisso.

