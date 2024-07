L’assessora Peddis via dalla Giunta 

«Un cambio di passo e una redistribuzione delle deleghe». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, in un incontro con la sua maggioranza ha ufficializzato il rimpasto in Giunta.

In realtà si tratta di un rimpastino , perché di rilevante c’è solo una sostituzione: all’assessora Alessandra Peddis subentra il presidente del Consiglio, Alessandro Pani. La reazione di Peddis non si è fatta attendere: «Non mi dimetto. Se il sindaco vorrà procedere, lo faccia con un atto di revoca delle deleghe che mi ha concesso».

Muro contro muro

«Chiamarlo rimpasto - incalza Peddis - è non avere il coraggio di affrontare a quattr’occhi la situazione. La decisione maschera la vera intenzione del sindaco, mettermi alla porta. Nessuna novità. Un tentativo meditato da molto tempo. Non sarà questo a spegnere il mio sogno di fare politica».

Ripercorrendo la strada percorsa Peddis commenta: «Lo ammetto, c’è dispiacere e delusione. Sono stata al fianco del sindaco negli ultimi nove anni, prima sui banchi dell’opposizione e poi nell’esecutivo. Ho sacrificato il mio lavoro, i miei affetti e la mia famiglia per concentrarmi anima e corpo nell’attività politica. L’ultimo incarico è stato pesante, nove deleghe, le ho accettate senza riserva. Alla fine ecco la ricompensa: non fai più parte della mia Giunta. Per il momento sarò una consigliera di maggioranza. Poi si vedrà».

Salis spiega le sue ragioni: «Le deleghe sono state assegnate in base alle preferenze, disponibilità di tempo e capacità professionali. A metà mandato ad alcuni manca il tempo da dedicare al ruolo assegnato. Ne ho parlato in Giunta. Ho atteso invano un cambiamento. Eccomi costretto ad una ridistribuzione dei carichi di lavoro. La maggioranza compatta ha condiviso la proposta, eccetto l’assessora Peddis, alla quale ho proposto la presidenza del Consiglio e le deleghe di Cultura ed Istruzione». Per Salis «le sole che ha seguito bene, tralasciando Bilancio, Lavoro, Frazioni, Politiche giovanili, Patrimonio, Beni culturali».

Le reazioni

In attesa dell’ufficialità, la minoranza attacca. «È la prova – dice il consigliere, Gianni Lussu - che la maggioranza scricchiola. Basti pensare che ultimamente, per due volte, siamo stati noi a garantire il numero legale». Il capo gruppo dell’opposizione, Michele Schirru: «La scelta non rispetta il mandato degli elettori. Si mette alla porta una quota rosa, la più votata dai cittadini, e si fa largo all’ultimo della lista per numero di preferenze». Agostino Pilia aggiunge: «Un finto rimpasto per bocciare una parte della maggioranza. Al consigliere Enrico Atzeni ha tolto le due deleghe, Urbanistica e Lavori Pubblici, nonostante in Aula abbia dato prova di impegno e motivazione. I malumori sono dietro l’angolo».

