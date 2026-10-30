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Alghero.
31 ottobre 2026 alle 00:15

L’assessora non lascia, grana per Cacciotto 

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Raffaella Sanna non si dimette ancora. L’assessora alla Pubblica Istruzione e Cultura, in quota Pd, non sembra intenzionata a fare un passo indietro per far posto alla collega capogruppo Gabriella Esposito, lasciando eventualmente al sindaco Raimondo Cacciotto l’onere di revocarle le deleghe e motivare la decisione. Un passaggio tutt’altro che semplice, considerato che finora il suo operato non è stato in discussione e le viene riconosciuto impegno nella gestione degli assessorati. Resterebbe dunque la motivazione politica, con il venir meno del rapporto fiduciario.

Ma le tensioni nella maggioranza, secondo l’opposizione, andrebbero oltre il Pd. Fratelli d’Italia richiama le indiscrezioni sulla possibile sostituzione di Francesco Marinaro, figura di riferimento dell’intesa tra centristi e sinistra, in una partita che risentirebbe anche degli equilibri politici sassaresi. «Se qualcuno ha lavorato male, il sindaco abbia il coraggio di sostituirlo e spiegarne le ragioni. Se invece si tratta di accontentare qualche gruppetto politico, lo ammetta», incalzano gli avversari. I Riformatori, ancora, descrivono un Campo Largo ostaggio di logiche spartitorie. «Cacciotto faccia il sindaco, non il mediatore delle ambizioni dei partiti, e spieghi se esiste ancora un progetto per Alghero o soltanto la necessità di conservare il potere».

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