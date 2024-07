«L’assessora Manca non ci ha incontrato» 

Alla fine è arrivata la tregua. Nero su bianco. Con una nota dei confederali che hanno allungato un ramoscello d’ulivo per chiudere una giornata difficile. «Rinnoviamo la nostra disponibilità a un incontro chiarificatore» con Desirè Manca, «al fine di stabilire un percorso di collaborazione che possa rispondere efficacemente alle esigenze della collettività», hanno scritto in una nota i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Nicola Cabras, Federica Tilocca e Federico Matta. Ma «spiace constatare che, dopo anni di presenza nelle istituzioni, l’assessora del Lavoro non abbia recepito le più ovvie regole del confronto democratico con le parti sociali».

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri, quando negli uffici regionali di via San Simone a Cagliari erano stati convocati Cgil, Cisl e Uil. Appuntamento alle 15,30, su richiesta dei confederali che avevano sollecitato un tavolo per parlare di aree di crisi, «in continuità con un confronto che si era aperto nelle scorse settimane». Ma una volta arrivati in assessorato, «abbiamo scoperto che il vertice era allargato alla partecipazione di altre sigle e, pertanto, quello già programmato con i confederali non ha avuto luogo», hanno scritto ancora Cgil, Cisl e Uil. «Al nostro posto l’assessora ha incontrato Ugl, Confsal e Fismic».

A stretto giro era arrivata la replica di Manca: «Da quando mi sono insediata ho dato massima priorità alla sofferenza di chi all’improvviso si trova senza un’occupazione. Ciò che ci sta a cuore è la tutela dei lavoratori; ciò che invece non tollero è l’arroganza. Le tre sigle hanno volontariamente deciso di non entrare in sala riunioni e sedersi al tavolo».

