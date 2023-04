L’assessora in visita nei territori devastati dalla grandinata  

La Regione metterà in campo tutti gli strumenti per venire incontro alle aziende agricole del Parteolla e della Trexenta messe in ginocchio dall’eccezionale grandinata del 4 aprile che ha interessato in particolar modo i territori di Donori e Barrali. Lo ha assicurato l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta durante un sopralluogo nelle zone interessate, accompagnata dal consigliere regionale e sindaco di Barrali Fausto Piga. Prima tappa a Dolianova per un incontro con i vertici della Cantina sociale che vanta tra i suoi soci diversi viticoltori dei territori colpiti dal maltempo. L’assessora ha proseguito poi per Donori dove si è confrontata con il sindaco Maurizio Meloni e una delegazione di agricoltori. Il sopralluogo si è concluso nella Trexenta dove ha incontrato amministratori e imprenditori agricoli. La grandinata del 4 aprile ha distrutto molte produzioni orticole e seriamente danneggiato vigneti e frutteti. In questi giorni i tecnici di Laore stanno procedendo alla stima esatta dei danni per stabilire l’ammontare dei risarcimenti. Dai rappresentanti delle organizzazioni agricole è arrivata la richiesta di velocizzare le procedure per l’erogazione degli indennizzi. (c. z.)

