L’assessora con l’hobby di aiutare gli altri 

Aiutare gli altri è una missione che porta avanti da quando era poco più che un’adolescente. Merito di mamma Bonaria, sempre disponibile e amorevole con tutti, senza mai trascurare la famiglia e quel figlio che aveva bisogno di attenzioni continue.

«È stata un esempio per me, mi ha insegnato lei la bellezza del volontariato», racconta Rita Ragatzu, assessora alle Politiche giovanili nel Comune di Selargius, mamma di tre figli, infermiera per lavoro e volontaria per passione da quarant’anni. L’ultima esperienza a Lourdes, dove ha accompagnato una delegazione di anziani e malati, ma alla spalle ci sono notti e centinaia di fine settimana dedicati ad assistere pazienti terminali anche nel cuore della notte, senza mai chiedere niente in cambio.

L’impegno

In questi quattro decenni di volontariato i ricordi sono tanti, ciascuno con una storia di disperazione e sofferenza. Tutto è iniziato con l’associazione di 118 e Protezione civile Sos Quartu - di cui ora è vicepresidente - ai tempi una piccola realtà nel mondo del primo soccorso e dell’assistenza a domicilio. «Siamo partiti con un’ambulanza senza ruote avuta in regalo, ora siamo un’associazione che si occupa di volontariato anche oltremare», dice ricordando - fra le tante - l’esperienza in Emilia Romagna dopo l’alluvione dello scorso anno. E poi ci sono i tanti selargini che ha accudito negli orari extra lavoro. «Pazienti oncologici, malati di Sla, mi sono affezionata a ciascuno di loro. Ricordo ancora un concittadino di sessant’anni, aveva un tumore, l’ho assistito in casa e ho cercato di essere presente con la famiglia, perché in questi casi serve anche un supporto emotivo».

La tempesta del Covid

Il periodo più buio quello del Covid. «Ho visto tanti anziani soli e confusi, facevo parte dell’unità speciale di continuità assistenziale nella zona di Cagliari e soprattutto all’inizio è stato il caos». Quella maledetta pandemia che si è portata via anche una vicina di casa. «Era come una mamma per me», ricorda con le lacrime agli occhi. Lacrime che solcano il suo viso anche quando ricorda gli ultimi giorni di una cara amica, stroncata da un tumore. «Sono stata al suo fianco sino all’ultimo istante, con il marito e i figli», racconta con la voce rotta dal pianto.

A Selargius Rita Ragatzu è diventata da anni un riferimento per tante famiglie. «Il mio lavoro finisce il venerdì alle 14, il telefono però è sempre acceso a qualsiasi ora anche nel fine settimana. Ci sono pazienti particolari che hanno bisogno di risposte immediate: cure, assistenza in casa, e di un po’ di serenità per quel poco tempo di vita che resta».

RIPRODUZIONE RISERVATA