L’assessora chiama i vigili  «Venite, c’è una discarica» 

C’erano un vecchio asse da stiro, un forno a microonde arrugginito, e una ventina di grossi sacchi pieni di spazzatura. Erano lì, abbandonati lungo il muro di una palazzina di via Giardini, almeno da venerdì. «Inizialmente ho pensato che si trattasse di rifiuti di un privato accumulati in attesa di un ritiro organizzato. Poi, ieri mattina, «visto che era ancora tutto lì ho avvisato la sezione di ecologia urbana della polizia locale che, subito, è intervenuta e ha attivato le indagini per risalire all’autore», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi (nella foto pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo VivereAVillanova, in tenuta atletica dopo un allenamento, con i vigili). «È evidente che si è trattato dello svuotamento di una cantina nelle vicinanze, a dimostrazione che il quartiere non conta. Conta solo la mancanza di legalità», l’abbandono di rifiuti è un reato. La buona notizia, dopo che l’area è stata ripulita, è che stavolta le indagini andranno a buon fine: nelle buste sono stati trovati svariati indizi. L’autore ha le ore contate.

