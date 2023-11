L’assessora Anita Pili: «Sì alla moratoria» 

A Sanluri soffia forte il vento contro l’eolico selvaggio. Ieri pomeriggio nuovo incontro di coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica, sindaci, consiglieri comunali e regionali e cittadini. Presente l’assessora all’Industria, Anita Pili: «Non condividiamo l’arrivo di autorizzazioni per impianti ad energia rinnovabile in assenza di condivisione con i Comuni e la Regione. Quello che sta accadendo in questi giorni è la riprova che la normativa in materia di rinnovabili ci lascia a semplici ratificatori di quanto già deciso negli uffici di governo. Giusta la legge sulla moratoria». Assente l’assessore della difesa dell’Ambiente, Marco Porcu. Raggiunto al telefono dice: «Un incontro sullo stesso tema ad Assemini non mi ha consentito di arrivare a Sanluri. Sull’eolico penso che una legge sia importante, senza regole si va avanti in modo caotico, da una parte le società che continuano a presentare progetti, dall’altra la lotta dei comitati, degli ambientalisti e dei Comuni che, giustamente, chiedono di essere coinvolti. È il Consiglio regionale che deve presentare la proposta di legge». Il sindaco della città, Alberto Urpi, ha parlato in qualità di presidente dell’Anci: «Dobbiamo capire dove e quando, soprattutto come arrivare a essere autonomi nella produzione di energia rinnovabile. Importante partire da una legge, sospendere le autorizzazioni per altri impianti, abolire il decreto Draghi che ha aperto le porte all’eolico, bypassando la facoltà delle Regioni di rilasciare autorizzazioni. In un anno l’attuale governo avrebbe dovuto fare marcia indietro». ( s. r. )

