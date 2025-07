«L’assenza di parcheggi è un problema» 

La ristorazione sempre più dominante e il commercio che si assottiglia di due punti e mezzo nel passaggio dal 2024 al 2025 sono i fili diversi di uno stesso canovaccio. Lo sa bene Emanuele Frongia, presidente di Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. «I negozi, che certamente non si sono innovati abbastanza rispetto al mercato online, subiscono a livello locale anche la concorrenza dei centri commerciali. Ecco perché con il Comune – spiega – è aperto un tavolo di confronto: la sopravvivenza delle attività in città è legata ai parcheggi, che a Cagliari non sono sufficienti. Stesso discorso sulle aree di carico e scarico: se mancano, la vendita di determinati prodotti, come i mobili, continuerà a spostarsi ove la logistica è facilitata. La nostra città continua a cambiare non solo perché i gusti dei clienti si modificano: contano pure i servizi».

Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio di Cagliari e Oristano, interrogato sul punto dice: «È vero che il commercio tradizionale soffre anche a causa della crescente diffusione degli acquisti online. Ma sulla digitalizzazione dei prodotti offerti gli incentivi pubblici offrono opportunità di recupero». Erriu non appartiene alla categoria di chi demonizza il turismo: «L’industria delle vacanze favorisce la crescita di immobiliare, servizi, artigianato alimentare e manifatture artistiche». (al. car. )

