L’assenza di Conte e dei Cinque Stelle 

Giuseppe Conte avrebbe potuto sedere nel banco degli ex presidenti del Consiglio, dove c'erano Mario Monti, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Mario Draghi. E invece il presidente pentastellato, ai funerali di Silvio Berlusconi, ha scelto di non esserci. Né lui, né una delegazione del Movimento, hanno omaggiato il feretro del Cavaliere. Decisione arrivata dopo un ampio confronto con la comunità politica M5S. Che non ha mancato di esprimere malcontento in chat infuocate. A suscitare la polemica interna, il post scritto da Conte poco dopo la scomparsa del leader di Forza Italia, secondo molti «troppo morbido». Conte era il grande assente al Duomo. Scelta presa, fanno sapere fonti a lui vicine, «per rispettare la sensibilità e la storia del Movimento», ma anche quella di Berlusconi come «rivale politico», «togliendo qualsiasi velo ipocrita». Eppure, della galassia pentastellata, qualcuno si è visto. A rompere le righe, Stefano Buffagni, milanese doc, nonché viceministro allo Sviluppo economico del Conte 2. «Sono cresciuto nell'anti berlusconismo, ma la morte di un avversario, merita sempre rispetto e misericordia umana», ha scritto sui suoi social qualche ora prima delle esequie. Poi, ha deciso di esserci. Conte, invece, i funerali non li ha seguiti nemmeno in tv. I suoi raccontano una giornata trascorsa tra una riunione e l'altra. Serrato lavoro, dunque, tutto rivolto all'appuntamento di sabato, quando il Movimento sfilerà tra le strade di Roma contro il dl Lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA