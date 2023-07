L’Asseminese nelle mani di Erbì 

Assemini. Retrocessa nell’ultima stagione, l’Asseminese riparte dalla Prima Categoria affidandosi a Maurizio Erbì, tecnico che prende il posto di Maurizio Idda. Per lui è un ritorno, avendo già allenato la squadra quando militava in Promozione: «Abbiamo deciso di puntare su un tenico molto esperto e preparato che conosce l’ambiente, cercando di costruire le basi per disputare un buon campionato» dice il presidente Sandro Stara, «proveremo a conquistare la promozione ma per raggiungere l’obiettivo sarà fondamentale anche il supporto del territorio».

Per il massimo dirigente «Cirina e Cao sono due pilastri della squadra e rimarranno con noi. Ripartiremo dai calciatori che sono sotto contratto e puntiamo a far tornare alla base alcuni ragazzi che nella scorsa stagione hanno giocato in prestito altrove». In ottica futura l’Asseminese rivolge il suo sguardo verso i giovani di talento del territorio: «L’obiettivo è creare un progetto solido in prospettiva. Oltre che su calciatori esperti, vogliamo puntare sui tanti ragazzi che abbiamo a disposizione in tutti i reparti, come per esempio Sainas. Diversi giovani del 2005 andranno a giocare in prima squadra. Disputeremo anche il prossimo campionato Under 18».

Dalla prossima stagione l’Asseminese potrà nuovamente giocare al campo Coghinas: «Farlo fuori dal nostro Comune per cinque anni è stato penalizzante sia per la società sia per la squadra. Vogliamo far riavvicinare gli asseminesi».

