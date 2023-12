l’asseminese ferma l’uragano pirri fanalino di coda 

Asseminese 2

Uragano Pirri 0

Asseminese : Palla, Pisano (62’ Ledda), Zanda, Desogus (50’ Strazzera), Cirina, Cannella, Placentino (58’ Floris), Mattana, Scalas, Fanni (33’ Orrù), Cacciuto. Allenatore Porcu.

Uragano Pirri : Campagnola (72’ Murru), Carrone, Franceschi, Mura, Pia (73’ Mereu), Zucca, Matacena (78’ Olandru), Mura, Deiana (78’ Porcu), Tamba, Pittalis. Allenatore Chessa .

Arbitro : Medda di Cagliari.

Reti : 67’ e 91’ Scalas.

L’Asseminese si impone sull’Uragano Pirri, centrando la seconda vittoria di fila. Nel primo tempo la gara è equilibrata e latitano le occasioni da gol: al 45’ ci prova l’Asseminese con un colpo di testa di Mattana, che termina alto. Nella ripresa i padroni di casa sono più propositivi e dominano il match: al 52’ Scalas è servito in area, ma non inquadra lo specchio della porta. Al quarto d’ora, l’Uragano Pirri ci prova con Pittalis in semirovesciata, senza impensierire il portiere. Al 67’ passa in vantaggio l’Asseminese: Mattana si invola e crossa il pallone al centro che Scalas deposita in rete. Al 75’ l’Asseminese ha l’occasione per raddoppiare, ma l’autore del gol spreca dal limite. Al 91’ Scalas è lesto a insaccare da distanza ravvicinata, trovando la doppietta personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA