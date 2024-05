L’assemblea istituisce le commissioni consiliari 

La richiesta della minoranza è stata accolta. Il Consiglio comunale ha istituito le commissioni consiliari. La prima si occuperà di affari generali, statuto e regolamento, la seconda di usi civici. I componenti della prima sono Nadir Congiu e Denis Pittalis per la minoranza, Sandra Aresu, Renato Pilia e Daniela Sanna per la maggioranza. Quelli della seconda sono Marco Melis e Bettina Pisanu, per la minoranza, Maria Tegas, Donato Marongiu e Federico Alterio per la maggioranza. Avrà funzioni propositive e consultive in materia di regolamentazione, cura, disciplina ed attuazione della normativa in materia di usi civici e modalità di gestione. Se sia l’inizio di una fattiva collaborazione lo diranno i prossismi mesi. L’assemblea ha poi discusso due variazioni al bilancio di previsione: dalla prima 15 mila euro per il rione Tricorgia e 12 mila per il cimitero, 25 mila euro per il trasporto pubblico, 100 mila per la manutenzione strade interne. Marco Melis ha poi portato la discussione sul centro fieristico, oggetto di un finanziamento al Comune di Ilbono per il restyling funzionale ad ospitare il coordinamento della Protezione civile. La minoranza ha votato contro. Tra le voci della seconda variazione, 31 mila euro sul fondo di solidarietà comunale, 12 mila euro per i siti archeologici, 54 mila euro per il cantiere verde, 7 mila euro per il nido.

