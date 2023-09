L’assemblea dei nervi scoperti 

Movimentata riunione del Consiglio comunale di Macomer. Al centro del confronto tra maggioranza e gruppi d’opposizione non solo i punti legati a bilancio e commissioni, ma il Cpr assieme alla crisi dell’Unione dei Comuni, la polizia locale e la situazione finanziaria. Le minoranze hanno chiesto risposte immediate dal sindaco. Il Cpr ha tenuto banco anche alla luce dell’ampliamento deciso da Roma. Il sindaco, che non è stato informato del raddoppio dei posti nel Centro per il rimpatrio dei migranti, insiste sulle contropartite già promesse nel 2018: la sede della Guardia di finanza e il ritorno del giudice di pace. Richieste rilanciate in aula.

Gli interventi

Il dibattito è stato caratterizzato dagli interventi di Rossana Ledda e dell’ex sindaco Antonio Succu. Hanno sollevato dubbi sull’atteggiamento del sindaco nella crisi dell’Unione dei Comuni e chiesto chiarimenti su Cpr e inceneritore di Tossilo. Gianfranco Congiu ha messo in evidenza, rispondendo al sindaco, quali sarebbero i fallimenti della precedente Giunta comunale. L’esponente di Macomer 2030, Luca Pirisi, ha chiesto chiarimenti sulla situazione debitoria del Comune. Tema contenuto in un’interrogazione: la risposta in un’altra riunione.

Le risposte

Per la maggioranza sono intervenuti Federico Castori e Maurizio Muzzu. È stato il sindaco Riccardo Uda a rispondere a muso duro alle accuse. Ha parlato prima di tutto della crisi all’Unione dei Comuni. «L’ente era ingessato e non c’è stata mai capacità di spesa. Per questo i cinque sindaci dei paesi più popolosi del Marghine chiedono al presidente di fare un passo indietro, insieme alla fazione isolata. Non vogliamo estromettere nessuno, ma la politica degli ultimi 10 anni a Macomer e nel territorio è stata fallimentare». Sulla polizia locale, che esce dal servizio associato territoriale, il sindaco ha detto: «La comunità diceva che bisognava riorganizzarla». Sulla situazione economica del Comune, rispondendo Pirisi, ha chiarito: «Ci sono delle opere in fase di attuazione, quale la cappella del cimitero e impianti sportivi, che sembra non siano state finanziate adeguatamente. Probabilmente interverremo con un altro mutuo, per non lasciare delle incompiute». Il dibattito è stato aspro e non c’è stato in nessun caso un punto di incontro. I temi senza risposta andranno affrontati in un altro Consiglio. Alla fine solo sulla nomina dei componenti delle commissioni consiliari è prevalsa l’unanimità.

