«L’Assemblea civica deve essere sciolta» 

Dopo sette mesi c'è il verdetto finale: il Consiglio comunale di Uras deve essere sciolto. I giudici hanno accolto il ricorso presentato da sei dei sette consiglieri dimessi lo scorso 30 settembre. Rita Piras, Luca Schirru, Paolo Porru, Alberto Cera, Anna Maria Dore e Antonio Melis chiedevano l'annullamento della delibera con la quale il sindaco, Samuele Fenu, aveva convocato il Consiglio per la surroga di uno dei dimissionari, nonostante non ci fosse il numero legale.

La sentenza

Come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato (presidente Michele Corradino) è stato accolto «il ricorso e si annulla la deliberazione del Consiglio comunale del 14 ottobre 2025. Si ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa».

La storia

Nel provvedimento viene ricordata la vicenda a partire dal 30 settembre 2025 quando 7 consiglieri su dodici avevano presentato le dimissioni. «Nella stessa giornata il Comune ha provveduto a notiziare della presentazione delle dimissioni sia la Prefettura, sia l’assessorato regionale degli Enti locali - si legge nella sentenza - Ha segnalato inoltre che una delle dimissioni (quella di Salvatore Tuveri) conteneva un riferimento a motivi di salute e ha manifestato l’intenzione di procedere alla surroga del dimissionario». Nel frattempo, la Regione non ha adottato provvedimenti. Il Consiglio comunale ha quindi disposto la surroga con la convalida dell’eletto. «La deliberazione è stata trasmessa alla Regione che, con nota del 4 novembre 2025 - si legge nel verdetto - ha dichiarato di non essere titolare di poteri di controllo sulla legittimità degli atti degli enti locali e ha invitato gli interessati a devolvere ogni doglianza al giudice amministrativo».

Il Tar

I dimissionari hanno quindi presentato un ricorso al Tar, «sostenendo - scrivono i giudici del Consiglio di Stato - che le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri integrano una fattispecie oggettiva di scioglimento dell’organo consiliare, con conseguente preclusione di surroga». Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile «ritenendo che dall’eventuale annullamento della deliberazione non sarebbe potuto derivare l’auspicato effetto dissolutorio del Consiglio comunale, atteso che il potere di scioglimento spetta alla Regione». Nel provvedimento i giudici scrivono che «erronea è l’affermazione secondo cui gli appellanti difetterebbero di interesse a impugnare la deliberazione di surroga. L’interesse è diretto alla rimozione dell’atto che ha interrotto la sequenza legale del procedimento di scioglimento attivato su loro impulso». I giudici intervengono poi sul mancato giudizio della Regione: «La sua posizione è meramente consequenziale rispetto all’accertamento della legittimità dell’atto comunale».

Il caso Tuveri

I giudici esaminano anche le dimissioni di Tuveri per motivi di salute: «La norma non attribuisce alcun rilievo alle motivazioni. Nella dichiarazione del consigliere non si nega la volontà di concorrere allo scioglimento dell’organo consiliare, poiché nella frase “confermo le dimissioni principalmente per motivi di salute”, l'avverbio “principalmente” ammette la concorrenza di altre motivazioni».

Il legale

Raffaele Soddu, il legale dei dimissionari: «Notificherò la sentenza al presidente della Regione e all'assessore agli Enti locali chiedendo di procedere con lo scioglimento del Consiglio. La norma non stabilisce alcun termine, ma penso che i tempi siano snelli». Inoltre c'è da verificare anche la validità degli atti approvati dal 30 settembre a oggi. «Bisogna capire se sono nulli in automatico», conclude Soddu. Sulla vicenda il sindaco Fenu non rilascia dichiarazioni.

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