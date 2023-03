L’assemblea civica dei ragazzi già al lavoro 

Battesimo per il Consiglio comunale dei ragazzi. A circa due mesi dall’avvio del progetto, che ha visto impegnate le prime classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto guidato dalla dirigente Marina Enna, si è insediato il Consiglio comunale. La sindaca è Elisabetta Mele. Consiglieri di maggioranza Giovanna Calabrese, Rebecca Massidda, Diego Marras, Gabriel Capitta, Sofia Murgia. Della minoranza fanno parte Letizia Pinna, Youssef Errady e Nicolas Pinna. «Ho pensato di candidarmi perché mi piace l’idea di poter fare qualcosa per la comunità e la nostra scuola – ha esordito la neoeletta sindaca -.Abbiamo trovato alcuni problemi all'interno dell'ambiente scolastico: le tapparelle in diverse aule sono danneggiate e spesso ci impediscono di svolgere la lezione. Inoltre, il giardino è un po’ abbandonato: vorremmo tenerlo sempre pulito. Per questo ci metteremo a disposizione per collaborare».

Ad accogliere i ragazzi il sindaco Stefano Licheri, le assessore Paola Flore e Laura Manca e il consigliere Giuseppe Fadda. Il primo cittadino ha evidenziato con i ragazzi l’importanza del ruolo e si è soffermato sul concetto di democrazia. «E’ importante che sin da quest’età possiate fare un’esperienza di questo genere e capire cosa sono le istituzioni». A seguire i ragazzi il coordinatore regionale dei Consigli comunali dei ragazzi e delegato dalla scuola Mario Di Rubbo: «L’obiettivo – ha spiegato - è quello di portare la Sardegna al primo posto per il numero dei Consigli comunali dei ragazzi». E domani l’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi di Paulilatino. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA