L’assemblea civica approva il consuntivo 

Il Consiglio Comunale di Villamassargia approva il bilancio consuntivo 2023. «Un documento molto importante - ha commentato la sindaca Debora Porrà - e un atto, del valore di oltre 10 milioni di euro, tra i più cospicui di sempre, che così come il bilancio previsionale riusciamo ad approvare sempre entro le prime scadenze di legge».

Presente con i soli Franco Porcu e Marco Tronci, la minoranza ha abbandonato l’aula prima del voto facendo pesare nuovamente «l’impossibilità di contribuire ai lavori a causa della mancanza delle commissioni consiliari». Ha parlato del 2023 come di «un anno di ripartenza» la sindaca, riassumendo i tantissimi progetti avviati, gli accordi stipulati ed i fondi ricevuti. Nella lunga lista figurano gli studi di fattibilità per il nuovo ospedale, l’ampliamento del cimitero, l’estensione dell’ecocentro («ora vi si può conferire ogni tipo di rifiuto dal lunedì alla domenica»), un lotto di asfalti da 100 mila euro, la convenzione con la Provincia ed i finanziamenti per la seconda rotatoria sulla Sp2, il progetto Manu all’uliveto, il bando vinto di Sport e Periferie da 700 mila euro, i tanti progetti culturali e di formazione con i corsi Montessori. Nell’elenco non manca il riconoscimento nazionale alla Sagra delle Olive e quello de s’Oria pistara e de Su pani cun oria come “Prodotti agroalimentari tradizionali”.

