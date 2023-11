«L’assegno più basso d’Italia» Il dramma degli anziani sardi  

Andare a fare la spesa, o curarsi, sono diventati dei lussi anche per chi fino ad oggi non aveva mai fatto tanta fatica ad arrivare a fine mese. Controllare i prezzi è diventata una prassi obbligatoria, le rinunce sono all’ordine del giorno. A essere in crisi, però, non sono più solo i giovani precari, i disoccupati e i lavoratori in generale, ma anche e soprattutto i pensionati. Quelli sardi in particolare, che nel settore privato percepiscono il 17 per cento in meno di pensione rispetto alla media nazionale.

La scelta obbligata

«È un girone infernale innescato dal carovita che sta minando la stabilità sociale - affermano Spi- Cgil, Fnp- Cisl e Uil pensionati, riportando le lamentele e le preoccupazioni dei sardi – Sono i più poveri d’Italia, arrivare a fine mese è difficile: devono scegliere se curarsi oppure mangiare», ribadiscono. «Il governo continua ad accanirsi sui pensionati - attacca Marco Grecu segretario regionale Spi- Cgil – È un dramma soprattutto per le donne vedove, che spesso si ritrovano a dover fare i conti con una pensione minima che varia tra i 500 e i 700 euro massimo». E aggiunge: «C’è anche un altro aspetto: un pensionato che sta male spesso rimanda le visite. Le liste d’attesa sono lunghissime e nel privato i costi sono alti. Per esempio: se deve fare una Tac urgente, o ha figli che lo supportano oppure la fa comunque, ma sicuramente per quel mese farà grandi rinunce sul cibo».

«I più penalizzati»

In Sardegna nel 2023 sono state registrate 584.366 pensioni, di cui 471.513 nel settore privato e 112.853 in quello pubblico. Osservando i dati su quelle private si può notare come l’importo medio mensile sia 840,34 euro, mentre la media nazionale di una pensione privata Inps è 1.007,64 euro. «Tradotto significa che la media di una pensione privata in Sardegna è del 17% inferiore rispetto alla media nazionale. Nel settore pubblico, invece, il dato sardo si uniforma a quello nazionale – precisa Alberto Farina, segretario regionale Fnp-Cisl – Ci sono differenze abissali tra Nord, Centro e Sud. Noi siamo molto più penalizzati, non solo come Isola ma a volte anche all’interno della stessa regione: molto dipende dalla situazione socio-economica di una città, dove è più difficile sopravvivere rispetto ai paesi dell’interno. Così come esistono, per esempio, differenze tra i pensionati di Cagliari e quelli di Oristano». E anche lui sottolinea: «L’inflazione sta fortemente penalizzando l’acquisto dei beni di prima necessità, ma ancora di più è in gioco la loro salute: molti pensionati non si curano perché non sono in grado economicamente, sono costretti a seguire le liste d’attesa e in tanti alla visita purtroppo neanche ci arrivano».

Una sfida per tutti

Il segretario della Uil Pensionati, Rinaldo Mereu, ricorda che i sindacati hanno più volte messo sul tavolo la grave situazione dei pensionati sardi, chiedendo di rivalutare le pensioni. «Quelle Inps non superano i mille euro e in molti casi sono molto al di sotto: abbiamo necessità che si consideri l’anziano parte integrante della società. Molti vivono in condizioni di povertà assoluta, la maggior parte in povertà relativa. I nostri anziani sono realmente a rischio esclusione sociale, tanti sono soli e abbandonati, fanno delle scelte drastiche come rinunciare a mangiare e alle cure. Tutti dobbiamo fare la nostra parte superare la piaga della solitudine e della disuguaglianza».

