L’assegnatario non c’è, occupata la casa 

Tentativo di occupazione abusiva nelle case popolari di via Don Orione a Senorbì. Violando tutte le leggi che regolano l’assegnazione degli alloggi, una persona ha forzato sia il cancello d’ingresso dell’abitazione sia quello dello stesso appartamento, all’interno del quale stava iniziando a portare i suoi effetti personali e dei mobili.

Il blitz

L’abitazione è disabitata da tempo, in quanto l’attuale assegnatario si trova ricoverato in un casa di riposo. Così è stato facie per l’abuusivo occuparla illegalmente. Gli abitanti del quartiere, ignari di tutto, non si sono resi conto di quanto stava accadendo: «Non abbiamo sentito alcun rumore, non abbiamo visto nessuno entrare e uscire dall’abitazione».

Il caso

Il tentativo di occupazione abusiva, ai danni della comunità senorbiese e del Comune, è stato sventato grazie a una fortuita casualità: un impiegato del Municipio, tornando a casa da lavoro, si è trovato a passare nei pressi dell’abitazione e ha notato una luce accesa. Essendo a conoscenza del fatto che il proprietario dell’immobile da tempo risiede fuori Senorbì, si è insospettito e ha contattato le forze dell’ordine. Tempestivo l’intervento dei carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo dopo che l’inquilino abusivo aveva già portato nella “nuova” casa i suoi effetti personali e qualche mobile. I carabinieri sono quindi riusciti a farlo sgomberare e a ripristinare l’ordine.

I vicini

«Questa è una zona tranquilla. Ma la scorsa notte ho sentito confusione e ho notato i carabinieri fuori dalla casa del nostro vicino da qualche tempo assente. Avevano addirittura portato dei mobili dentro, ma noi non ci eravamo accorti di nulla», ha dichiarato una vicina di casa che preferisce l’anonimato.

Il sindaco di Senorbì, Alessandro Pireddu, informato dell’accaduto, ha ringraziato le forze dell’ordine per la tempestività dell’intervento. È la prima volta che accade un evento simile a Senorbì ma questo è indice di una situazione precaria: da tempo ormai tanti cittadini stanno aspettando l’assegnazione di una casa popolare.

«Il Comune è all’opera, attraverso il progetto Area, che prevede l’assegnazione e la destinazione di case popolari», ha dichiarato il Pireddu, «progetto iniziato ormai tanti anni fa e portato avanti dall’attuale giunta, affinché i cittadini bisognosi possano avere la loro casa al più presto e non si sentano costretti a compiere simili gesti».