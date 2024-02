«L’asse Truzzu-Meloni ci aiuterà» 

Il delirio elettorale sta per finire, Ugo Cappellacci fa i conti con qualche malanno di stagione ma non può fermarsi: la Sardegna è diventata una succursale di Montecitorio, e il coordinatore regionale di Forza Italia deve dedicarsi agli arrivi dei big del suo partito. Oggi poi c’è Antonio Tajani: da accogliere a Olbia e scortare fino alla Fiera di Cagliari, dove stasera si esibiranno i tre tenori del centrodestra – Meloni, Salvini e appunto Tajani – a sostegno di Paolo Truzzu. «Ma i nostri leader – sottolinea Cappellacci – non vengono solo a parlare: portano fatti. Bernini ha annunciato 850 milioni per l’Einstein Telescope, Pichetto Fratin un decreto che consentirà ai sardi di difendersi dalle speculazioni sull’energia».

Questo interesse per la Sardegna cosa significa?

«Che ci sarà la possibilità di fare squadra: e noi possiamo uscire dalla situazione in cui ci troviamo solo con una forte collaborazione col livello nazionale ed europeo».

Le Regionali sono un test per le coalizioni nazionali?

«La Sardegna ha sempre dato segnali importanti alla politica nazionale. Per la mia vittoria nel 2009 Veltroni si dimise dalla segreteria del Pd. È un contesto politico rilevante, quindi destinato a pesare».

È il primo voto senza Berlusconi. Cosa è cambiato?

«Sul piano personale, per me tantissimo. Berlusconi ha avuto un’enorme importanza nella mia vita. Ma tutti noi dirigenti gli dobbiamo molto. Ha lasciato comunque un’eredità straordinaria: il centrodestra, che è nato grazie a lui e si tiene insieme grazie alla funzione di garanzia del nostro partito».

Una premier di destra, ora anche il candidato governatore: gli elettori moderati possono sentirsi a disagio?

«Non credo, ma a maggior ragione Forza Italia sarà per loro una garanzia e un riferimento. Più consenso a FI, più moderazione in questa coalizione che deve rappresentare anche i valori di centro».

Nel 2018 lei e Truzzu foste i primi a dire, al congresso del Psd’Az, che Christian Solinas era il candidato giusto per la Regione. Perché non è stato riproposto?

«Guardi, FI ha sempre lavorato per l’unità, e nella scheda elettorale troverà la sintesi perfetta di questo impegno: centrodestra unito, centrosinistra diviso. Credo che i sardi pensino ancora che il nostro progetto sia il migliore: ma va attuato con più determinazione. Il tavolo regionale ha voluto dare questo impulso».

Ma FdI ha fatto pesare il fatto di essere il primo partito.

«Le logiche degli equilibri tra i partiti esistono, e hanno portato al nome di FdI. Ma questo ci darà dei vantaggi, p erché Paolo Truzzu, oltre a essere persona equilibrata e di buon senso, ha un ottimo rapporto col governo e con Giorgia Meloni, quindi saprà fare bene».

In questi anni avete lamentato la scarsa collegialità della Giunta Solinas.

«Diciamo che non sempre c’è stata la condivisione che ci poteva essere, e questo può aver rallentato l’attuazione del progetto di governo. Con più attenzione al contributo di tutti, si potrà essere più efficaci».

Perché i sardi dovrebbero confermarvi la fiducia?

«Per varie ragioni. Partiamo da Cagliari: qualcuno la cita come un limite, ma negli ultimi 30 anni il centrodestra l’ha riqualificata. Dall’altra parte c’è solo un cartello elettorale che mischia valori diversi per avere qualche voto in più, a guida M5S: s’immagina un progetto come lo stadio affidato a chi ci ha fatto perdere le Olimpiadi? Noi abbiamo vari esempi di buona amministrazione, pensi a Olbia. E abbiamo idee chiare su ciò che serve all’Isola: riportare la sanità vicino alle comunità, migliorare i collegamenti interni».

E sui trasporti aerei?

«Le norme Ue sono le stesse che ci avevano permesso di fare la tariffa unica e avere più voli. Era pronta anche la continuità con gli scali minori, poi la Giunta Pigliaru fermò tutto. Bisogna tornare in Europa a far valere quelle ragioni: ma deve farlo la politica sarda con quella nazionale. Anche sulla continuità marittima».

Cosa pensa dell’autonomia regionale differenziata?

«Se misura i livelli essenziali delle prestazioni, per garantirli in tutti i territori, è un fattore positivo. Ma l’uniformità, applicata a territori particolari come il nostro, può creare disparità. Quindi l’autonomia può funzionare solo se affiancata alla concreta attuazione del principio di insularità».

Su questo i primi due bilanci del governo Meloni non sono stati generosi.

«Noi ci batteremo con la determinazione di sempre. La mia Giunta aveva un record di contenzioso con lo Stato, anche con governi di centrodestra. Chi guida la Regione dovrà tenere la barra dritta sugli interessi dell’Isola, a tutti i costi. Noi l’abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. Prima di tutto viene la Sardegna, ma sono certo che il governo Meloni sarà al nostro fianco».

Come gestirete la transizione energetica?

«Il ministro Pichetto Fratin ha ribadito che la dorsale del metano si deve fare. L’obiettivo generale è produrre energia pulita e abbassare le bollette. Quanto alle fonti rinnovabili , la prima cosa è che deve decidere la Sardegna. In alcuni casi potrebbero esserci le condizioni per nuovi impianti, ma tutto si farà con estrema attenzione al paesaggio».

Sembrate considerare come avversario principale Soru, più che Todde. È così?

«A Soru rispondo perché è un ritornello già sentito, gioca a chi è più sardo ma ha accollato all’Isola i costi della sanità, nominava assessori e manager continentali, faceva arrivare i rifiuti campani. Sulla candidata grillina, basta dire che è stata eletta nel collegio Lombardia 2. La vedo poco legata alla Sardegna».

Ma se non doveste vincere, preferirebbe essere governato dall’una o dall’altro?

«Mi preparerei comunque a un periodo funesto. Non saprei quale tragedia scegliere».

Torniamo a FI: Tajani si è sbilanciato sulla vostra percentuale alle Europee, lei lo faccia sulle Regionali.

«Non so la percentuale, i sondaggi non mi appassionano. Ma contiamo di essere decisivi per la vittoria della coalizione e abbiamo ottime chance per essere la seconda migliore opzione nel centrodestra».

