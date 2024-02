L’asse Pd-M5S riparte dal lavoro 

Settimana corta, salario minimo, sicurezza nei cantieri. Se il campo largo va coltivato a partire dai temi, quello del lavoro è certamente uno dei principali. Del resto il primo fronte parlamentare che ha visto le opposizioni unite (a parte Iv) è stata la proposta a prima firma di Giuseppe Conte per la soglia minima legale di 9 euro lordi l’ora. «Il salario minimo può e deve essere un tema unitario», ribadisce Conte a margine di un convegno con l’ex presidente dell’Inps e candidato M5S alle Europee Pasquale Tridico, i Dem Susanna Camusso e Arturo Scotto e Tino Magni di Avs. Conte rilancia anche un tema identitario per il Movimento come il reddito di cittadinanza: «In tutte le Regioni che conquisteremo andremo a rafforzarlo».

I referendum Cgil

Nelle stesse ore alla Camera il Pd accende i riflettori sulla sicurezza sul lavoro, anche in vista della discussione in commissione a Montecitorio del collegato lavoro e delle misure previste nel dl Pnrr su questo fronte. «Dobbiamo lavorare con le altre forze di opposizione - ha detto il capogruppo Dem in commissione Lavoro Arturo Scotto - per fare emendamenti comuni. Col M5S e Avs in commissione ci coordiniamo costantemente e abbiamo anche tante proposte convergenti, penso a quella che è oggi ancora bloccata per i lavoratori affetti da malattie oncologiche». Un tema destinato a montare nelle prossime settimane è poi quello della settimana corta. Il M5S ha ottenuto la calendarizzazione della proposta di legge a maggio alla Camera. «Si è avviata finalmente - dice Scotto - un riflessione sulla riduzione dell’orario di lavoro: i leader hanno parlato e ci sono tre proposte, possiamo lavorare insieme e avanzare alla maggioranza una sfida per costruire un equilibrio avanzato per i lavoratori e la politica». Da capire, intanto, quale sarà il posizionamento delle varie forze politiche nei confronti degli annunciati referendum della Cgil su Jobs Act, precarietà e appalti. «Quello dei licenziamenti - sottolinea la responsabile lavoro Dem Maria Cecilia Guerra - è un tema in cui la normativa è insufficiente, siamo impegnati a trovare risposte e soluzioni. Se i referendum della Cgil hanno la funzione di richiamare l’attenzione su questi temi ben vengano».

