L’Asse mediano è un incubo: «Ipotesi rotatorie e autovelox» 

Più che una circonvallazione, un incubo quotidiano. Ogni giorno, o quasi, la solita scena: un incidente o un banale tamponamento e il traffico si paralizza. Come lunedì scorso, quando un incidente che ha coinvolto tre auto ha bloccato per oltre tre ore la viabilità. O come ieri mattina, quando un tamponamento all’altezza dell’Acentro ha creato l’ennesima lunga fila. L’imbuto è il solito. Con le auto che restano incolonnate, ferme, per ore, lungo tutto il percorso, e ripercussioni su tutta l’Area Vasta e sulle strade di accesso, viale Marconi soprattutto. Benvenuti sull’Asse mediano, la strada più trafficata (35mila veicoli ogni giorno) e più odiata di Cagliari. Dove non ci sono corsie di accelerazione né di decelerazione, niente raggi di curvatura, banchine strettissime, svincoli e innesti poco efficaci.

Peccato originale

«L’Asse mediano è una strada nata male», spiega Mauro Coni, docente di Strade, Ferrovie e Aeroporti all’università di Cagliari. «È stato progettato», all’inizio degli Anni Settanta (poi inaugurato negli anni Novanta), «secondo criteri funzionalistici di cinquant’anni fa. Per ragioni di sovracosti si è rinunciato a realizzare opere importanti», come le corsie di accelerazione che renderebbero più fluido e sicuro il traffico, «e quella scelta oggi, di fronte all’aumento esponenziale delle auto che entrano in città, la paghiamo. Ma l’aspetto principale è che l’Asse mediano non “parla” con i quartieri accanto. Quindi costringe a percorrerlo anche se non sarebbe necessario», aggiunge. Il concetto lo ribadisce l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis: «Spesso l’Asse mediano viene utilizzato anche quando non sarebbe necessario, proprio perché non è stato concepito per interfacciarsi con i quartieri che attraversa».

Via crucis quotidiana

Ci sono momenti, pochi per la verità, in cui le code scompaiono come per magia. E in quegli attimi si corre a tutta velocità (punte rilevate dal Comune di 198 chilometri orari la notte). Ma poi ritornano come una condanna. La cronaca della via crucis è quotidiana. Le imprecazioni degli automobilisti, anche. «L’Asse mediano è un’infrastruttura urbana che non può essere pensata solo in funzione della velocità delle auto», come negli anni Settanta, «ma deve rispondere a esigenze di sicurezza e sostenibilità», spiega l’assessore Marcialis. «Intervenire in modo strutturale su questa arteria è complesso ma stiamo valutando, anche nell’ambito del Puc e in stretto legame con l’Università, una serie di miglioramenti per risolvere le rigidità che si sono create nel tempo»

Le soluzioni

Premesso che come dice Mauro Coni «il settore dei trasporti richiede una pianificazione anticipata di almeno dieci anni», qualcosa nell’immediato si può fare per salvare i cagliaritani dall’incubo dell’Asse mediano. «Interventi mirati come l’inserimento di rotatorie, la creazione di piccole bretelle di collegamento e il miglioramento di alcuni svincoli esistenti consentirebbero un vero e proprio “dialogo” tra l’Asse Mediano e la rete viaria adiacente, rendendo la mobilità cittadina più fluida e sicura», spiega l’assessore Marcialis. «Parallelamente, avvieremo una campagna di sensibilizzazione per far comprendere che l’Asse Mediano non è una pista e che il rispetto dei limiti di velocità è essenziale per la sicurezza di tutti», aggiunge. «

La sicurezza

Per colpa di incidenti e tamponamenti, la paralisi, la circolazione al ralenti sono ormai fisiologiche. Ma, «di fronte all’aumento esponenziale del flusso veicolare, che rende più probabile il verificarsi di un incidente, anche i comportamenti errati degli automobilisti che superano i limiti di velocità e non rispettano la distanza di sicurezza rappresentano il problema principale », spiega Italo Meloni, docente di Trasporti all’università di Cagliari. Quindi, «bene le soluzioni per scoraggiare la velocità, come gli autovelox», che il Comune sta valutando come reintrodurre. «Ma occorrono anche politiche per incentivare il trasporto pubblico che convincano a lasciare l’auto». Ecco perché la metropolitana, con la realizzazione dei parcheggi di scambio, è attesa come un Capodanno. ( ma. mad. )

